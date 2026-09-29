Μαδρίτη: Στο σπίτι της επιστρέφει η 87χρονη Μαρικάρμεν μετά τις μαζικές διαδηλώσεις για την έξωσή της

Ανοιχτός είναι πλέον ο δρόμος για την επιστροφή της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη όπου έζησε για σχεδόν επτά δεκαετίες. Η έξωσή της είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και μαζικές κινητοποιήσεις στη Μαδρίτη και σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας.

Η νέα ιδιοκτησία επιδίωξε να τερματίσει το παλιό καθεστώς μίσθωσης και πρότεινε νέο ενοίκιο 2.650 ευρώ τον μήνα - αύξηση περίπου 430% - στην 87χρονη για το διαμέρισμα στο οποίο ζούσε 71 χρόνια!

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Όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της, Μπεατρίζ Ντούρο, επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, η οποία, εφόσον οριστικοποιηθεί με την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή της ηλικιωμένης στην κατοικία της.

«Εάν υπογραφεί η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, προφανώς θα ήταν η καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση για όλον τον κόσμο» είπε η Μπεατρίθ Ντούρο στους δημοσιογράφους. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτή η συμφωνία «θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να αλλάξει το μοντέλο σε ό,τι αφορά τη στέγαση γενικότερα».

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια, στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωσαν τις προηγούμενες ημέρες και από το βράδυ του Σαββάτου πολλοί έστησαν έναν «καταυλισμό συμπαράστασης» στο κέντρο της Μαδρίτης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την περίπτωση της 87χρονης αλλά και για να ζητήσουν παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική γενικότερα ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση στέγης στη χώρα.

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