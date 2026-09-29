Τα ζώδια της Τρίτης

Κριός



Κριέ, η μέρα ξεκινά με μια περίεργη αίσθηση σε σχέση με κάποιους συνεργάτες σου. Σαν να γίνεσαι πιο καχύποπτος, ιδίως απέναντι σε άτομα με τα οποία έχει ήδη δημιουργηθεί μια απόσταση και μια περίεργη ατμόσφαιρα. Είναι σημαντικό να είσαι λίγο προσεκτικός στο πώς θα προσπαθήσεις ν’ ανοίξεις συζητήσεις ή να εκφράσεις επιφυλάξεις, γιατί ο τόνος σου θα είναι κάπως ανεβασμένος. Από την άλλη, είναι και τα οικονομικά που σου προκαλούν άγχος και πίεση σήμερα. Σαν να θέλεις να τα βάλεις σε μια σειρά και να μη σου βγαίνει και τόσο. Αν υπάρχουν διαφορές ή οικονομικές εκκρεμότητες από ή προς εσένα, θέλουν πιο προσεκτικούς χειρισμούς σήμερα και όχι ένταση.

Ταύρος



Ταύρε, σήμερα υπάρχει μια περίεργη διάθεση, μια ανησυχία που δεν σ’ αφήνει να χαλαρώσεις και να διαχειριστείς με ηρεμία και ψυχραιμία τα πράγματα. Από το πρωί ο εκνευρισμός που νιώθεις σε κάνει να παίρνεις αποστάσεις και να λειτουργείς απόλυτα ή και πιο ψυχρά απέναντι σε κάποια άτομα. Ίσως αυτή η απογοήτευση από συμπεριφορές που έχεις παρατηρήσει σε κάνει να είσαι πιο κοντά σε αποφάσεις ή και σε αλλαγές που θεωρείς πως θα βελτιώσουν τα πράγματα. Το σημαντικό είναι να παραμείνεις ψύχραιμος, να αποφύγεις παρορμητικές κινήσεις και να κινηθείς βάση προγράμματος. Δώσε βάση σε σημεία που θέλουν βελτίωση και εστίασε στο να συζητήσεις οτιδήποτε σε προβληματίζει, για να βρεθεί άκρη.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμε, θέλεις ηρεμία για να οργανώσεις τα πράγματα με τον τρόπο σου. Από το πρωί, είσαι σε ένα δημιουργικό μουντ. Αυτό που μπορεί να χαλάσει κάπως τη διάθεσή σου είναι κάποια σχόλια που θ’ ακούσεις να λέγονται πίσω απ’ την πλάτη σου και θα σε κάνουν να αντιδράσεις κάπως άμεσα. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να αξιολογήσεις την κατάσταση πριν προχωρήσεις έτσι και να εστιάσεις σε όσα μπορείς να βελτιώσεις. Στη δουλειά π.χ. υπάρχουν κάποια ζητήματα που τρέχουν και θέλουν λίγο παραπάνω την προσοχή σου. Απόφυγε να ασχοληθείς με οτιδήποτε ανούσιο και πάρε χρόνο για να ξεκουραστείς και να οργανώσεις σωστά τις σκέψεις σου.

Καρκίνος



Καρκίνε, κάποια παραπονάκια που έχεις με φίλους έρχονται στην επιφάνεια και εκφράζονται. Από το πρωί, νιώθεις μια πίεση παραπάνω κι αυτό σε κάνει ίσως πιο έντονο σε αντιδράσεις και στο πώς ανταποκρίνεσαι σε σχόλια που θα ακούσεις. Σα να θίγεσαι και τα παίρνεις προσωπικά. Είναι σημαντικό να ρωτήσεις αν κάτι σου ακούγεται περίεργο και να αποφύγεις τα βιαστικά συμπεράσματα ή τις άμεσες απαντήσεις. Και στα ερωτικά σήμερα είναι κάπως πεσμένο το μουντ και υπάρχει μια γκρίνια και μια ανασφάλεια που δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις. Ίσως κάτι δημιουργικό να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις και να διοχετεύσεις εκεί όλο αυτό το κομμάτι.

Λέων



Λέοντα, επαγγελματικά θέματα που τρέχουν σήμερα είναι ο λόγος που θα υπάρξει και μια ένταση. Από το πρωί, οι τόνοι ανεβαίνουν σε συζητήσεις, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ως προς το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τα πλάνα που έχεις κατά νου δεν περνάνε και τόσο εύκολα κι αυτό σου δημιουργεί εκνευρισμό, αλλά και ένα πείσμα. Ίσως το να κάνεις ένα βήμα πίσω και δεις τα πράγματα πιο σφαιρικά να βοηθήσει αρκετά την κατάσταση. Από την άλλη, κι εσύ δεν έχεις ιδιαίτερη διάθεση για «παραχωρήσεις», γιατί νιώθεις μια απογοήτευση με όσα έχεις πάρει πίσω. Θέλει μια προσοχή, γιατί η κρίση σου επηρεάζεται και μπορεί να κινηθείς νευρικά.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε, είσαι λίγο πιο απόλυτος στο πώς βλέπεις τα πράγματα. Αυτή η αίσθηση ότι συμβαίνει κάτι παρασκηνιακό και πως πρέπει να προετοιμαστείς καλύτερα προέρχεται από μια ανασφάλεια που ξυπνά σήμερα και μπορεί σε αρκετές καταστάσεις να σε κάνει πιο πιεστικό και πιο έντονο στον τρόπο σου. Από την άλλη, προσπαθείς να κυκλώσεις σήμερα όσο περισσότερο γίνεται τα πράγματα, όμως πιέζεσαι κι εσύ. Κάποιες συζητήσεις που γίνονται ξεκαθαρίζουν το τοπίο και αρκετά απ’ αυτά που θα ακούσεις είναι διαφορετικά ίσως από αυτά που πίστευες. Καλό είναι να μην αφήσεις αυτή την απογοήτευση να σε ρίξει ή να επηρεάσει την οπτική σου.

Ζυγός



Ζυγέ, σήμερα είσαι σε ένα περίεργο μουντ από το πρωί. Το έντονο συναίσθημα που σε πιάνει σε κάνει να κινείσαι πιο καχύποπτα απέναντι σε κάποια άτομα και να παίρνεις αποστάσεις με κάπως πιο απότομο τρόπο. Σαν να θέλεις να τσεκάρεις κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποιες έντονες συζητήσεις που παίζουν ρόλο σ’ αυτή την απόσταση και χρειάζεται να το χειριστείς πιο ψύχραιμα, χωρίς να υποχωρήσεις πλήρως, όπως συνήθως. Από την άλλη, είναι και τα οικονομικά θέματα που τρέχουν και θα χρειαστούν πιο προσεκτικό χειρισμό. Ίσως το παρακάνεις κι εσύ με κάποια έξοδα. Αν είσαι σε φάση που κάνεις συζητήσεις για το οικονομικό, ετοιμάσου για καλύτερη διαπραγμάτευση μέσα στη μέρα.

Σκορπιός



Σκορπιέ, το κλίμα με τους γύρω σου σήμερα είναι λίγο περίεργο. Από τη μία, η αίσθηση πως υπάρχει παρασκήνιο σε κάνει να παίρνεις αποστάσεις ή και να αιτιολογείς τους λόγους για τους οποίους έχουν πάρει κάποιοι συνεργάτες απόσταση. Τα σενάρια τρέχουν κι αυτό ίσως το τραβήξει λίγο παραπάνω στο μυαλό σου. Από την άλλη, η απογοήτευση που νιώθεις σε κάνει κάπως πιο έντονο ίσως στο πώς ερμηνεύεις τις καταστάσεις, αλλά και στο πώς εκφράζεις αυτό σου το συναίσθημα. Είναι σημαντικό να αποφύγεις έντονες συζητήσεις ή κουβέντες που μπορεί να μπερδέψουν τα πράγματα. Δεν είναι μέρα που θα βρεθεί εύκολα άκρη και οι τόνοι εύκολα θα ανέβουν αν δεν το σταματήσεις εκεί που χρειάζεται.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη, η ρουτίνα είναι αυτό που νιώθεις να σε έχει κουράσει. Είναι μια μέρα που νιώθεις πως έχεις κολλήσει σε ένα σημείο και θέλεις να κάνεις μια αλλαγή. Το θέμα είναι πως αυτό σε κάνει λίγο πιο απόλυτο σε κάποια θέματα και πιο απότομο στις αλλαγές αυτές που θέλεις να κάνεις. Ίσως τα σχόλια φίλων να δημιουργήσουν έναν εκνευρισμό και να προτιμήσεις να πάρεις απόσταση από το να απαντήσεις και να γίνει ένας μικρός χαμός. Όμως μέσα σου αντιλαμβάνεσαι πως αυτή η απογοήτευση δεν έχει να κάνει με εξωτερικούς παράγοντες τόσο. Καλύτερα να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου σήμερα και να δεις τα πράγματα πιο ουσιαστικά, χωρίς να πιέσεις καταστάσεις. Ιδίως όσες θα σου κοστίσουν αρκετή ενέργεια σ’ αυτή τη φάση.

Αιγόκερως



Αιγόκερε, σήμερα δεν είσαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα που βλέπεις. Υπάρχει μια δυσκολία στο να βρεις έναν εύκολο και ήρεμο τρόπο να το πεις και να επισημάνεις τα όσα θεωρείς πως πρέπει να αλλάξουν. Ίσως αυτό να επηρεάσει και αποφάσεις που είχες σκεφτεί να πάρεις. Είναι σημαντικό να αποφύγεις παρορμητικές κινήσεις και έντονες αντιδράσεις. Από την άλλη, είναι καλύτερο το να δοκιμάσεις και έναν διαφορετικό τρόπο σε κάποια ζητήματα, κρατώντας έναν χαμηλό τόνο και αυτό το αίσθημα απογοήτευσης έξω από τον τρόπο που θα κινηθείς. Δεν είναι εύκολο, γιατί νιώθεις πως κάποια σενάριά σου επιβεβαιώνονται. Καλό είναι όμως να το προσπαθήσεις για να προχωρήσεις.

Υδροχόος



Υδροχόε, υπάρχουν θεματάκια που σε απασχολούν και θέλεις να τα συζητήσεις. Για να μπορέσεις να το κάνεις όμως με ηρεμία θα χρειαστεί να είσαι λίγο πιο προσεκτικός στον τρόπο που θα τα εκφράσεις. Η αίσθηση πως έχεις δίκιο σε κάποια πράγματα μπορεί να ισχύει, όμως η τσίτα που έχεις δεν σ’ αφήνει να εξηγήσεις με ηρεμία και τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Αντί να δημιουργείς απόσταση με τα λεγόμενά σου, μπες στη διαδικασία να δεις τι μπορεί να βελτιωθεί. Στη δουλειά σήμερα υπάρχουν εξελίξεις μεν, όμως θέλει να εστιάσεις σε ουσιαστικά θέματα και να δώσεις χώρο. Ίσως μέσα από κάποιες συζητήσεις ή και διαπραγματεύσεις να βρεθεί μια άκρη, γιατί νιώθεις κάπως μπερδεμένος.

Ιχθύες



Σήμερα, Ιχθύ, έντονες συζητήσεις που γίνονται από το πρωί σε ρίχνουν σε βαθιά νερά. Κι εσύ από την πλευρά σου εκφράζεις τα πράγματα με μια ένταση παραπάνω, ένα παράπονο και μια διάθεση να τα βγάλεις από μέσα σου. Αυτό τσιτώνει κάπως την ατμόσφαιρα, είναι η αλήθεια, όμως είναι σημαντικό να μπορέσεις να γίνεις σαφής και κατανοητός. Οπότε προσπάθησε να μη χαθείς σε αχρείαστες αναλύσεις. Από την άλλη, μέσα σε όλο αυτό συνειδητοποιείς και στοιχεία τα οποία δεν είχες λάβει υπόψη ή για κάποιον λόγο επέλεγες να τα αφήσεις στην άκρη. Και τώρα αυτό σε φέρνει σε ένα σημείο που ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμόσεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Έτσι τα αντιλαμβάνεσαι.