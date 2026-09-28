Ο Ροντ Στιούαρτ αποσύρεται μετά από 60 χρόνια καριέρας

Την αποχώρησή του από τη μουσική του μετά από έξι δεκαετίες καριέρας ανακοίνωσε ο Ροντ Στιούαρτ. Ο 81χρονος θρύλος της ροκ μοιράστηκε την απόφασή του με τους θαυμαστές του, ξεκαθαρίζοντας ότι η επόμενη περιοδεία του θα είναι και η τελευταία της καριέρας του.







Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Ύστερα από περισσότερες από έξι δεκαετίες, το The Final Encore θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδεία. Τραγουδώ τη μουσική που αγαπώ από τότε που ήμουν 19 ετών και είχα το προνόμιο να τη μεταφέρω σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς. Μου χάρισε μια ζωή πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να είχα φανταστεί και ελπίζω, από την πλευρά μου, να σας έχω χαρίσει κι εγώ όμορφες αναμνήσεις».







Ο Στιούαρτ μάλιστα θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που τον συνόδευσε στη μακρόχρονη πορεία του στη μουσική. «Θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω που κάνατε δυνατή αυτή την εκπληκτική ζωή. Ελπίζω να είστε μαζί μου, ώστε να μπορέσω να σας ευχαριστήσω με τον καλύτερο τρόπο που ξέρω… με μουσική και με ένα φοβερό σόου. Τα λέμε εκεί», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

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