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Χατζηβασιλείου: "Δεν ήμουν εύκολο κοριτσάκι, έφυγα από το σπίτι όταν ήμουν 4 ετών γιατί μάλωσα με τη μαμά μου"

χατζηβασιλειου
clock 21:00 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Βίκυ Χατζηβασιλείου παραχώρησε κοινή συνέντευξη  με τη μητέρα της και μίλησε για την πρώτη φορά που τσακώθηκαν, σε ηλικία τεσσάρων ετών, με την ίδια να φεύγει από το σπίτι.

«Δεν ήμουν εύκολο κοριτσάκι. Και η πρώτη φορά που έφυγα από το σπίτι, γιατί μάλωσα με τη μαμά μου, ήταν όταν ήμουν 4 ετών», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Happy Day.

«Πιέστηκα, η μητέρα μου ήθελε να τα κάνουμε όλα τέλεια. Εγώ στην εφηβεία, στα Σαββατοκύριακα, με έβαζε και έκανα επανάληψη όλα τα μαθήματα. Δεν είχα Σαββατοκύριακα. Αυτό με καταπίεσε και με κούρασε, αλλά απέδωσε κιόλας», είπε.

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Βίκυ Χατζηβασιλείου Μητέρα
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