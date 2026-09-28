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ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Διακοπή νερού την Τρίτη σε Λυγιδέ και Περιβόλια

διακοπη νερου
clock 21:19 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου σε περιοχές του Δήμου Χανίων, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Χανίων, η διακοπή θα ξεκινήσει στις 8:30 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

Χωρίς νερό θα μείνουν η περιοχή του Λυγιδέ, η Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων, και συγκεκριμένα η περιοχή του Πύργου, καθώς και η περιοχή από τους Πέντε Δρόμους έως το Δημοτικό Σχολείο Περιβολίων, στη Δημοτική Ενότητα Θερίσου.

Η διακοπή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. Η ΔΕΥΑ Χανίων επισημαίνει ότι, εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η υδροδότηση ενδέχεται να αποκατασταθεί πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Οι κάτοικοι των περιοχών καλούνται να δείξουν την απαραίτητη κατανόηση και να λάβουν τα μέτρα τους για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό.

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διακοπή υδροδότησης Χανιά
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