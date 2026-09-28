Επίδομα ενοικίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ - Τι πρέπει να ξέρετε

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Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή για το Επίδομα Ενοικίου (Στέγασης) από τον ΟΠΕΚΑ. Η καταβολή στους δικαιούχους είναι προγραμματισμένη να καταβληθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Όπως συμβαίνει με όλες τις κοινωνικές παροχές του οργανισμού, τα χρήματα θα ξεκινήσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Ποιους αφορά η πληρωμή για το επίδομα ενοικίου



Η συγκεκριμένη καταβολή αφορά τους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως και την 31η Αυγούστου 2026.

Σημειώνεται ότι το επίδομα ενοικίου χορηγείται για 12 μήνες, και μετά την πάροδο του εξαμήνου απαιτείται προσεκτικός έλεγχος της αίτησης για τυχόν ανανέωση ή επικαιροποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου.

Ποιοι δικαιούνται ειδική αναδρομική «επιστροφή ενοικίου»

Παράλληλα με το κλασικό επίδομα στέγασης, αυτόν τον μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη μια ειδική οικονομική ενίσχυση που αφορά την επιστροφή έως και δύο ενοικίων. Αυτή η παροχή πιστώνεται αυτόματα και δικαιούχοι είναι:

Εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν εκτός της μόνιμης έδρας τους.

Οι δικαιούχοι της ειδικής αυτής επιστροφής έχουν περιθώριο μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 προκειμένου να προβούν σε τυχόν διορθώσεις στο έντυπο Ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων για να μη χάσουν την αναδρομική ενίσχυση.

Πώς να κάνετε αίτηση για το Επίδομα Στέγασης

Εάν δεν είστε ήδη δικαιούχος, η πλατφόρμα του Gov.gr παραμένει ανοιχτή για νέες αιτήσεις.

Τα βασικά δικαιολογητικά και στοιχεία που θα χρειαστείτε κατά την είσοδό σας με κωδικούς Taxisnet είναι:

ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού.



Το ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβολαιο (καταχωρημένο στην ΑΑΔΕ).



Έναν έγκυρο αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN, στον οποίο πρέπει να είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος.



Μετά την οριστική υποβολή, το σύστημα του ΟΠΕΚΑ διασταυρώνει αυτόματα τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και σας ενημερώνει άμεσα για την έγκριση και το ακριβές ποσό της μηνιαίας επιδότησης.

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