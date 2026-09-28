Όλη η θαλπωρή στο πιάτο σου: Η κοτόσουπα των 45 λεπτών που θα σε κάνει να ξεχάσεις το αυγολέμονο!

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Όταν ο καιρός κρυώνει, μια ζεστή κοτόσουπα είναι η απόλυτη αγκαλιά στο πιάτο. Αν όμως έχετε βαρεθεί την κλασική εκδοχή με το αυγολέμονο ή το ρύζι, ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε μια ανατρεπτική, ultra κρεμώδη παραλλαγή που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Η διαφορά κρύβεται στην τεχνική και στα υλικά της «θαλπωρής».

Αντί για την παραδοσιακή οξύτητα του λεμονιού, αυτή η σούπα αποκτά βελούδινη υφή χάρη σε ένα ελαφρύ δέσιμο με αλεύρι (roux), πλούσιο τυρί κρέμα και τριμμένη παρμεζάνα.

Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στο σωστό σοτάρισμα του κοτόπουλου μαζί με τα λαχανικά (καρότο, σέλερι, κρεμμύδι), τα οποία στη συνέχεια σιγοβράζουν σε ζωμό μαζί με ψιλό ζυμαρικό, όπως το κριθαράκι.

Στο φινίρισμα, το τυρί κρέμα ενσωματώνεται στη σούπα με τη μέθοδο του «αυγολέμονου» (αραιώνοντάς το πρώτα με καυτό ζωμό), χαρίζοντας ένα αποτέλεσμα τόσο πλούσιο που θυμίζει γκουρμέ chowder.

Χορταστική, πρωτότυπη και έτοιμη σε λιγότερο από 45 λεπτά.

Δοκιμάστε τη με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και κρουτόν, και μεταμορφώστε το καθημερινό τραπέζι σε μια ζεστή γαστρονομική εμπειρία!

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