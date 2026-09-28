Πώς να βάζεις «φρένο» και να παίζεις Live Casino με ασφάλεια

Μπαίνεις στο live casino με σκοπό να παίξεις για μισή ώρα. Η παρτίδα τελειώνει, ο dealer ξεκινά την επόμενη και λες «έναν γύρο ακόμη». Το ίδιο σκέφτεσαι και λίγο αργότερα, μέχρι που κοιτάζεις το ρολόι και βλέπεις ότι έχει περάσει πάνω από μία ώρα. Με τους γύρους να διαδέχονται ο ένας τον άλλον, είναι εύκολο να συνεχίσεις χωρίς να το πολυσκεφτείς. Πώς βάζεις λοιπόν όρια και σταματάς την ώρα που είχες αποφασίσει, όταν η δράση του παιχνιδιού είναι συνεχής;

Γιατί στο Live Casino χάνεται εύκολα η αίσθηση του χρόνου;

Στο live casino οι παρτίδες διαδέχονται η μία την άλλη, με τον dealer να κρατά το παιχνίδι σε συνεχή ροή. Βλέπεις το αποτέλεσμα, έχεις λίγα δευτερόλεπτα να αποφασίσεις αν θα ποντάρεις ξανά και ο επόμενος γύρος ξεκινά. Έτσι, μπορεί να συνεχίσεις χωρίς να αναρωτηθείς πόση ώρα παίζεις. Το παιχνίδι δεν θα σταματήσει για να σου θυμίσει ότι πέρασε η μισή ώρα που είχες υπολογίσει. Χρειάζεται να το ελέγξεις εσύ, κάτι που μπορεί να γίνει αρκετά δύσκολο όταν διασκεδάζεις.

Το πρώτο φρένο μπαίνει πριν αρχίσει το παιχνίδι

Τα όρια είναι πιο εύκολο να τα αποφασίσεις πριν ξεκινήσεις, όταν δεν σε επηρεάζει ούτε ο ενθουσιασμός μιας νίκης ούτε η επιθυμία να πάρεις πίσω όσα έχασες. Πριν καθίσεις στο τραπέζι, σκέψου πόση ώρα θέλεις να αφιερώσεις στο παιχνίδι και τι ώρα θα σταματήσεις. Υπολόγισε επίσης πόσα χρήματα μπορείς να διαθέσεις χωρίς να επηρεάσεις τα καθημερινά σου έξοδα. Το σημαντικό είναι να μην αλλάξεις αυτές τις αποφάσεις στην πορεία, είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Το «θα δω πώς θα πάει» αφήνει τα όριά σου να καθοριστούν από την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Πόσα χρήματα μπορείς να διαθέσεις;

Το ποσό που θα βάλεις στο παιχνίδι πρέπει να είναι χρήματα που αντέχεις να χάσεις, χωρίς να σου λείψουν από τους λογαριασμούς ή άλλες καθημερινές ανάγκες. Μην δανείζεσαι για να παίξεις και μην υπολογίζεις ότι ένα πιθανό κέρδος θα καλύψει κάποιο έξοδό σου, αφού δεν είναι ποτέ εγγυημένο ότι θα κερδίσεις. Θυμήσου επίσης ότι το όριο που θα βάλεις είναι το μέγιστο ποσό που δέχεσαι να χάσεις, όχι χρήματα που πρέπει οπωσδήποτε να ξοδέψεις. Αν θέλεις να σταματήσεις νωρίτερα, σταματάς.

Γιατί χρειάζεται χρονικό όριο;

Το ότι δεν έχεις χάσει πολλά χρήματα δεν σημαίνει πως δεν έχεις ξεπεράσει τα όριά σου. Μπορεί να μπήκες για μισή ώρα και να έχουν περάσει δύο, επειδή κάθε φορά έλεγες «άλλη μία παρτίδα». Μια υπενθύμιση στο κινητό μπορεί να σε βοηθήσει να τηρήσεις την ώρα που είχες αποφασίσει να σταματήσεις. Καλό είναι επίσης να κάνεις ενδιάμεσα διαλείμματα ώστε να μπορείς να δεις με καθαρό μυαλό αν θέλεις να συνεχίσεις ή όχι. Τη στιγμή που ο dealer ετοιμάζεται να ξεκινήσει την επόμενη παρτίδα είναι πιο δύσκολο να πεις «τέλος» και να μην πατήσεις το κουμπί του πονταρίσματος.

Τι εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού υπάρχουν;

Τα νόμιμα online καζίνο διαθέτουν εργαλεία που μπορούν να σε βοηθήσουν να τηρήσεις τα όριά σου. Θα τα βρεις εύκολα στην ενότητα υπεύθυνου παιχνιδιού μέσα από τον λογαριασμό σου. Με το όριο κατάθεσης ρυθμίζεις πόσα χρήματα μπορείς να βάλεις στον λογαριασμό σου μέσα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα, ενώ αντίστοιχα μπορείς να βάλεις και όριο στα χρήματα που μπορείς να χάσεις.



Εάν δεν είσαι σίγουρος ότι θα μπορέσεις να σταματήσεις την ώρα που πρέπει, υπάρχει και χρονικό όριο που μπορείς να ρυθμίσεις, ενώ με τις υπενθυμίσεις συνεδρίας μπορείς να ενημερώνεσαι ανά τακτά διαστήματα για το πόση ώρα παίζεις. Σε περίπτωση που χρειάζεσαι μεγαλύτερη απόσταση από το παιχνίδι, μπορείς να αξιοποιήσεις την προσωρινή αποχή ή τον αυτοαποκλεισμό. Το καλύτερο είναι να ρυθμίσεις όσα χρειάζεσαι πριν αρχίσεις να παίζεις, όχι αφού διαπιστώσεις ότι δυσκολεύεσαι να σταματήσεις. Η πρόληψη άλλωστε είναι και ο βασικότερος σκοπός των εργαλείων αυτών.

Η επικίνδυνη στιγμή όταν σκέφτεσαι «να πάρω πίσω αυτά που έχασα»

Έχεις χάσει 50€ και σκέφτεσαι να παίξεις λίγο ακόμη, μέχρι να επιστρέψεις στα ίσα. Εκεί είναι εύκολο να ξεπεράσεις το ποσό που είχες αποφασίσει να διαθέσεις. Το ότι έχασες στους προηγούμενους γύρους δεν σημαίνει πως έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις στους επόμενους. Κανένα παιχνίδι δεν «χρωστάει να δώσει» επειδή «έφαγε πολλά». Κάθε νέα παρτίδα είναι τυχαία με τις πιθανότητες να βασίζονται στους κανόνες του παιχνιδιού και όχι στο πόσα χρήματα έχεις χάσει. Αν συνεχίσεις μόνο και μόνο για να «ρεφάρεις», μπορεί να χάσεις ακόμη περισσότερα.

Πότε ένα διάλειμμα δεν είναι πλέον αρκετό;

Ένα σύντομο διάλειμμα μπορεί να σε βοηθήσει να απομακρυνθείς από την ένταση του παιχνιδιού και να σκεφτείς πιο καθαρά αν θέλεις να συνεχίσεις. Εάν όμως ξεπερνάς συχνά τα όριά σου, παίζεις με χρήματα που χρειάζεσαι για άλλες υποχρεώσεις ή προσπαθείς συνεχώς να πάρεις πίσω όσα έχασες, μπορεί να μην είναι αρκετό. Αν μάλιστα κρύβεις από τους δικούς σου πόσο παίζεις ή δυσκολεύεσαι να σταματήσεις ενώ το θέλεις, χρειάζεται να απέχεις από το παιχνίδι για μεγαλύτερο διάστημα. Ο αυτοαποκλεισμός και η αναζήτηση υποστήριξης είναι πιο ουσιαστικά βήματα από την προσπάθεια να βρεις έναν «καλύτερο τρόπο» να παίξεις.

Το σημαντικότερο όριο είναι αυτό που θα τηρήσεις

Για να μπορέσεις να παίξεις πιο ελεγχόμενα σε ένα live casino, τα όρια για το πόσο χρόνο και πόσα χρήματα θα διαθέσεις πρέπει να μπουν πριν ξεκινήσεις να παίζεις. Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές πρέπει να τηρηθούν ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται το παιχνίδι και πόσο καλά περνάς. Το σημαντικότερο δεν είναι απλώς να βάλεις ένα όριο και μετά να το προσπεράσεις επειδή «πηγαίνει καλά», αλλά να το τηρήσεις σε κάθε περίπτωση.



