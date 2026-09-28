Επίσκεψη Πρέσβη της Κίνας στην Κρήτη: Στα εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης στη Λότζια

Τη φωτογραφική έκθεση «Αμοιβαία κατανόηση και στενή φιλία, αμοιβαίο όφελος και κοινή πρόοδος» για την 20η Επέτειο της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κίνας-Ελλάδας που φιλοξενείται στο αίθριο της Λότζιας εγκαινίασε ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα Fang Qiu το μεσημέρι της Δευτέρας 28/9.

Τον Κινέζο Πρέσβη ο οποίος συνοδευόταν από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παντελής Ρυακιωτάκης και οι Αντιδήμαρχοι Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη, Γιάννα Καλονάκη και Στέλα Αρχοντάκη.

Ο Γιώργος Αγριμανάκης καλωσόρισε εκ μέρους του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αναφέρθηκε στην φωτογραφική έκθεση σχολιάζοντας τη δύναμη του πολιτισμού που χτίζει γέφυρες μεταξύ των λαών προσφέροντας ευκαιρίες για στενή συνεργασία, μίλησε για την αδελφοποίηση του Δήμου Ηρακλείου με την πόλη Ningbo και πρόσφερε στον Πρέσβη το βιβλίο.

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Στη συνέχεια ο Fang Qiu, ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Γιώργος Αγριμανάκης συζήτησαν για τη φωτογραφική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται συνολικά 92 φωτογραφίες που επικεντρώνονται στις ενότητες «Διάλογος πολιτισμών-Αρμονία μέσα από την αμοιβαία εκτίμηση», «Οικονομική συνεργασία-Μαζί για την κοινή ευημερία», «Αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη-Μαζί στις δυσκολίες», καθώς και «Οι λαοί πιο κοντά-Μια φιλία με βαθιές ρίζες».

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, τις εντυπώσεις κέρδισε το 30μελές κινέζικο συγκρότημα που χόρεψε το διάσημο παραδοσιακό λαϊκό χορό Yingge από την περιοχή Chaoshan της επαρχίας Guangdong που συνήθως παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς και έχει καταγραφεί ως εθνική άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κίνας.

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Σημειώνεται ότι ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα Fang Qiu συνοδεύεται από πολυμελή κινεζική αντιπροσωπεία και βρίσκεται στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής της Πρεσβείας. Είχε προηγηθεί επίσημη επίσκεψη της κινεζικής αντιπροσωπείας στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης.

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