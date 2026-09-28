Κλάδεμα ελιάς: Πότε γίνεται και ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες

Το κλάδεμα ελιάς γίνεται σωστά αφού περάσουν τα έντονα κρύα και πριν το δέντρο μπει δυναμικά στη νέα βλάστηση. Για τις περισσότερες περιοχές, αυτό σημαίνει τέλος χειμώνα έως αρχές άνοιξης, πάντα όμως με βάση τον καιρό της περιοχής σου και όχι μόνο το ημερολόγιο.

Αν ψάχνεις μια πρακτική απάντηση, κράτα αυτό: πρώτα περιμένεις να μειωθεί ο κίνδυνος παγετού, μετά αφαιρείς ξερά, άρρωστα και προβληματικά κλαδιά, και στη συνέχεια ανοίγεις το δέντρο όσο χρειάζεται, χωρίς υπερβολές.

Το βασικό λάθος είναι να αντιμετωπίζεις όλες τις ελιές το ίδιο.

Άλλη προσέγγιση θέλει μια νεαρή ελιά που ακόμα σχηματίζεται, άλλη μια παραγωγική ελιά που χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα σε βλάστηση και καρποφορία, και άλλη μια γερασμένη ή παραμελημένη ελιά που θέλει πιο σταδιακή αποκατάσταση.

Στον οδηγό αυτό θα δεις πότε κλαδεύουμε ελιά, ποια κλαδιά αφαιρούμε πρώτα, πόσο πρέπει να επέμβεις ανάλογα με την ηλικία του δέντρου, ποια λάθη να αποφύγεις και ποια εργαλεία κάνουν τη δουλειά πιο καθαρή και πιο ξεκούραστη.

Πότε κλαδεύουμε την ελιά

Η σωστή περίοδος για το κλάδεμα ελιάς είναι όταν έχει περάσει το πιο βαρύ κρύο και το δέντρο δεν κινδυνεύει πια από σοβαρό παγετό. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος γενικός κανόνας για να μην ταλαιπωρηθούν οι φρέσκες τομές και η νέα βλάστηση.

Image

Στην πράξη, το πότε κλαδεύουμε ελιά αλλάζει λίγο από περιοχή σε περιοχή:

σε πιο ήπια κλίματα μπορείς να ξεκινήσεις νωρίτερα



σε πιο ψυχρές ή ορεινές περιοχές είναι καλύτερα να περιμένεις περισσότερο



αν ο χειμώνας είναι ασταθής, προτίμησε να καθυστερήσεις λίγο αντί να βιαστείς



Αυτό που δεν αξίζει είναι να κλαδέψεις πολύ νωρίς μόνο και μόνο για να “τελειώνεις”. Αν ακολουθήσει παγωνιά, οι τομές και η τρυφερή νέα βλάστηση είναι πιο εκτεθειμένες.

Τι θέλει να πετύχει ένα σωστό κλάδεμα

Το σωστό κλάδεμα δεν σημαίνει να κόψεις όσο περισσότερο μπορείς. Σημαίνει να βοηθήσεις το δέντρο να φωτίζεται καλύτερα, να αερίζεται σωστά και να διατηρεί σχήμα που εξυπηρετεί και το ίδιο το φυτό και εσένα όταν το δουλεύεις.

Ένα σωστό κλάδεμα στοχεύει σε 4 πράγματα:

Να φύγουν ξερά, άρρωστα και τραυματισμένα σημεία



Να αραιώσει η πυκνή βλάστηση στο εσωτερικό



Να κρατηθεί το δέντρο λειτουργικό σε ύψος και σχήμα



Να υποστηριχθεί καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε βλάστηση και παραγωγή



Αν το δέντρο είναι τόσο πυκνό που δεν περνά φως στο εσωτερικό του, συνήθως χρειάζεται αραίωμα. Αν είναι ανοιχτό αλλά γεμάτο λαίμαργους βλαστούς και παραφυάδες, το πρόβλημα είναι άλλο. Γι’ αυτό το κλάδεμα πρέπει να ξεκινά πάντα με παρατήρηση, όχι με βιαστικές κοπές.

Τι αλλάζει ανάλογα με την ηλικία της ελιάς



Νεαρή ελιά



Σε μια νεαρή ελιά, ο στόχος δεν είναι να “ξεφορτωθείς” ξύλο. Ο στόχος είναι να χτίσεις σωστό σχήμα. Κρατάς τους βλαστούς που θα στηρίξουν τη μελλοντική δομή του δέντρου και αφαιρείς ό,τι είναι αδύναμο, χαμηλό, στραβό ή μπερδεύει το σχήμα.

Εδώ χρειάζεται μέτρο. Αν κόψεις υπερβολικά, το δέντρο καθυστερεί άσκοπα. Αν δεν επέμβεις καθόλου, μπορεί να πάρει λάθος μορφή και να το κουβαλάς για χρόνια.

Παραγωγική ελιά

Σε μια παραγωγική ελιά, ο στόχος είναι διαφορετικός. Εδώ θέλεις να κρατήσεις το δέντρο ανοιχτό και λειτουργικό, χωρίς να αφαιρέσεις περισσότερο ξύλο από όσο χρειάζεται. Συνήθως αφαιρείς:

ξερά και σπασμένα κλαδιά



κλαδιά που πάνε προς τα μέσα



βλαστούς που διασταυρώνονται ή τρίβονται



υπερβολικά πυκνή εσωτερική βλάστηση



λαίμαργους βλαστούς που φορτώνουν άσκοπα το δέντρο



Αυτό το στάδιο είναι το πιο συχνό για τους περισσότερους καλλιεργητές και εδώ γίνονται και τα περισσότερα λάθη από υπερβολή.

Γερασμένη ή παραμελημένη ελιά



Αν έχεις μια ελιά που έχει χρόνια να κλαδευτεί, μην προσπαθήσεις να τη “σώσεις” σε μία μέρα. Το πολύ βαρύ κλάδεμα σε ένα μόνο πέρασμα μπορεί να στρεσάρει έντονα το δέντρο και να οδηγήσει σε άναρχη νέα βλάστηση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι συνήθως προτιμότερο να κάνεις διορθωτικό κλάδεμα σε στάδια. Πρώτα καθαρίζεις τα ξερά και τα προβληματικά, μετά ανοίγεις το δέντρο όσο χρειάζεται, και μόνο όπου έχει νόημα προχωράς σε πιο βαθιά επέμβαση.

Πώς γίνεται σωστά το κλάδεμα ελιάς, βήμα βήμα

1. Κοίτα το δέντρο πριν ξεκινήσεις



Στάσου λίγο απέναντι από την ελιά και δες την εικόνα της συνολικά. Πού είναι το πολύ πυκνό σημείο; Πού υπάρχουν ξερά κλαδιά; Πού το δέντρο έχει ξεφύγει σε ύψος ή πλάτος; Αν αρχίσεις να κόβεις χωρίς αυτή τη μικρή προετοιμασία, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις λάθος.

2. Αφαίρεσε πρώτα τα ξερά, σπασμένα και άρρωστα



Αυτό είναι πάντα το πρώτο βήμα. Σε βοηθά να “καθαρίσει” η εικόνα του δέντρου και να καταλάβεις καλύτερα τι πρέπει να μείνει και τι όχι. Επιπλέον, απομακρύνεις το πιο προφανώς προβληματικό ξύλο χωρίς δεύτερη σκέψη.

3. Βγάλε παραφυάδες και λαίμαργους βλαστούς



Οι παραφυάδες στη βάση και οι πολύ ζωηροί βλαστοί που πετάγονται χωρίς να εξυπηρετούν το σχήμα του δέντρου συνήθως αφαιρούνται. Δεν προσφέρουν αυτό που χρειάζεσαι σε μια καλά δομημένη ελιά και συχνά τραβούν ενέργεια χωρίς λόγο.

4. Άνοιξε το εσωτερικό της κόμης



Η ελιά δεν ωφελείται από ένα πνιγμένο, σκοτεινό κέντρο. Όταν το εσωτερικό είναι πολύ πυκνό, η κυκλοφορία του αέρα περιορίζεται και το φως δεν μπαίνει σωστά. Με προσεκτικό αραίωμα, δίνεις στο δέντρο καλύτερη ισορροπία.

Εδώ χρειάζεται κρίση. Δεν αφαιρείς ό,τι βλέπεις. Αφαιρείς ό,τι δημιουργεί περιττή συμφόρηση.

5. Διόρθωσε ύψος και μήκος όπου χρειάζεται



Αν κάποια κλαδιά έχουν ξεφύγει και κάνουν τη συγκομιδή ή τη φροντίδα δύσκολη, μπορείς να τα περιορίσεις. Δεν είναι πάντα ανάγκη να “χαμηλώσεις” δραστικά όλο το δέντρο. Πιο συχνά χρειάζονται στοχευμένες διορθώσεις.

6. Σταμάτα πριν το παρακάνεις



Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά βήματα. Αν κάποια στιγμή αισθανθείς ότι το δέντρο ήδη “άνοιξε” αρκετά, σταμάτα και ξανακοίτα το από απόσταση. Το υπερβολικό κλάδεμα είναι πολύ πιο συνηθισμένο απ’ όσο νομίζουν πολλοί.

Πόσο να κλαδέψεις



Δεν υπάρχει μία σωστή ποσότητα που να ταιριάζει σε όλες τις ελιές. Το πόσο θα κόψεις εξαρτάται από:

την ηλικία του δέντρου



το πόσο πυκνό είναι



αν κλαδεύτηκε σωστά τα προηγούμενα χρόνια



αν μιλάμε για ελαφρύ κλάδεμα συντήρησης ή για διορθωτική επέμβαση



Ο πρακτικός κανόνας είναι απλός: αφαίρεσε όσο χρειάζεται για να καθαρίσεις και να ανοίξεις το δέντρο, όχι τόσο ώστε να το “γυμνώσεις”. Αν έχει χρόνια να κλαδευτεί, είναι συνήθως καλύτερο να μοιράσεις τη διόρθωση σε παραπάνω από μία περιόδους, αντί να κόψεις υπερβολικά σε μία φορά.

Τα πιο συχνά λάθη στο κλάδεμα ελιάς



Πολύ νωρίς μέσα στον χειμώνα



Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο να ταλαιπωρηθούν οι τομές από παγετό.

Υπερβολικό κλάδεμα



Το δέντρο ανοίγει απότομα περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται και αντιδρά συχνά με έντονη, άναρχη βλάστηση.

Κακές, πρόχειρες τομές



Οι άτσαλες κοπές δεν βοηθούν ούτε το δέντρο ούτε εσένα. Θέλεις καθαρές τομές, με σωστό εργαλείο και καλή λεπίδα.

Αγνοείς το σχήμα του δέντρου



Πολλοί κόβουν ό,τι “ενοχλεί” οπτικά, χωρίς να σκέφτονται τη μελλοντική μορφή της ελιάς.

Ακατάλληλα εργαλεία



Αν το εργαλείο σε δυσκολεύει, αυξάνονται οι πιθανότητες για πρόχειρες κινήσεις, κακή κοπή και άσκοπη κούραση.

Τι εργαλεία χρειάζεσαι



Για λεπτά και μεσαία κλαδιά, ένα καλό κλασικό ψαλίδι κλαδέματος είναι αρκετό. Για πιο χοντρά κλαδιά, χρειάζεσαι πριόνι κλαδέματος ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. Αν όμως έχεις πολλές ελιές ή κάνεις πολύωρη δουλειά, τα ψαλίδια κλαδέματος μπαταρίας μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κόπωση και να σε βοηθήσουν να δουλέψεις πιο άνετα.

Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δεν είναι μόνο η ταχύτητα. Είναι η καθαρή τομή. Ένα κοφτερό, σωστά συντηρημένο εργαλείο κάνει καλύτερη δουλειά και σε βοηθά να ελέγχεις καλύτερα κάθε κοπή.

Τι κάνεις μετά το κλάδεμα της ελιάς



Μόλις τελειώσεις, μάζεψε τα κομμένα κλαδιά και απομάκρυνε ό,τι είναι ξερό ή εμφανώς προβληματικό. Αν έχεις κόψει άρρωστα σημεία, καθάρισε τα εργαλεία σου πριν πας στο επόμενο δέντρο. Αυτή είναι μια μικρή κίνηση που συχνά παραμελείται.

Έπειτα, παρακολούθησε την ελιά τις επόμενες εβδομάδες. Το σωστό κλάδεμα φαίνεται και από το πώς αντιδρά το δέντρο μετά. Αν δεις υπερβολικά άναρχη βλάστηση ή αν καταλάβεις ότι το δέντρο άνοιξε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε, αυτό είναι χρήσιμο συμπέρασμα για την επόμενη χρονιά.

Συμπέρασμα



Το κλάδεμα ελιάς γίνεται σωστά όταν συνδυάζει σωστό timing, καθαρή λογική και μέτρο. Περιμένεις να περάσουν τα δυνατά κρύα, ξεκινάς από τα ξερά και τα προβληματικά, ανοίγεις το εσωτερικό όσο χρειάζεται και αποφεύγεις τις υπερβολές.

Αν θυμάσαι μόνο ένα πράγμα, ας είναι αυτό: η καλή ελιά δεν θέλει ούτε ακαθάριστη εγκατάλειψη ούτε βίαιο “κούρεμα”. Θέλει στοχευμένο κλάδεμα, με βάση την ηλικία, το σχήμα και τις ανάγκες του κάθε δέντρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύλλογοι Αισθητικών Κρήτης: «Όχι στη συλλήβδην στοχοποίηση» - Ανύπαρκτοι οι έλεγχοι εδώ και δύο χρόνια!

«Από τον “ποδοσφαιρικό νάνο” στον εφιάλτη του Κλοπ: Τι γράφουν τα γερμανικά ΜΜΕ»

Κρήτη: Έρχεται κακοκαιρία – Βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη