Βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής στην Πέλλα – Με επιστημονική σφραγίδα η γνησιότητά τους

Τα ιερά λείψανα της Αγίας Νεομάρτυρας Χρυσής φέρνει αποκλειστικά στη δημοσιότητα το ope.gr και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Στρουμπάκος.



Όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες, τα χαριτόβρυτα και ευωδιάζοντα ιερά λείψανα της Νεομάρτυρος της Εκκλησίας, μετά και την επιστημονική τεκμηρίωση για την ταυτοποίησή του που έγινε σε εξιδεικευμένα εργαστήρια της Γερμανίας, πλέον θα λαμπρύνει την τοπική Εκκλησία της Έδεσσας, θα αγιάζουν και θα ευλογούν τον πιστό λαό του Θεού και θα ενισχύουν ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Τα ιερά λείψανα της Αγίας είχαν βρεθεί κοντά στα ερείπια του παλαιού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Κάστρο του χωριού Χρυσή. Σύμφωνα με την επιστημονική τεκμηρίωση τα οστά που βρέθηκαν ανήκουν σε νεαρή γυναίκα, ηλικίας περίπου 17 ετών, και ότι έτος θανάτου της ήταν το 1795, όπως μαρτυρείται και στον βίο της.

Δείτε τις αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε το ope.gr:

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Όπως διακρίνεται και από τις φωτογραφίες με τμήματα των ιερών λειψάνων, ακόμα και ένας απλός παρατηρητής, μπορεί να διακρίνει τον φρικτό βασανισμό τον οποίο υπέστη η Αγία.

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“Μεγάλη ευλογία, σε ημέρες μεγάλες πνευματικών κρίσεων”



Η Εκκλησία σε λίγες ημέρες – συγκεκριμένα στις 13 Οκτωβρίου – θα τιμήσει τη μνήμη της Αγίας Χρυσής η οποία μπροστά στα φρικτά βασανιστήρια των Τούρκων δεν αρνήθηκε τον Χριστό και την πίστη μας. Ο εφετινός εορτασμός ωστόσο θα έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς την ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθεί και η ανακομιδή του ιερού λειψάνου της με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ να ενημερώνει με σχετική Εγκύκλιο τον ιερό κλήρο και τον λαό.

“Δοξάζουμε τον Θεό για τη μεγάλη ευλογία, την οποία μας χάρισε δύο αιώνες μετά το ένδοξο και φρικτό μαρτύριο της Αγίας, σε ημέρες μεγάλων πνευματικών προκλήσεων και πειρασμών και προτρέπουμε να προστρέξουν στις άγιες πρεσβείες της και την χάρη των ιερών λειψάνων της”, σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος.

Το ope.gr εξασφάλισε την Εγκύκλιο:

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