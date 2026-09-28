Αναστάτωση στο κέντρο των Χανίων: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα έξω από το Δημαρχείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στην οδό Κυδωνίας, ακριβώς έξω από το Δημαρχείο Χανίων, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό συνέβη όταν ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε μια γυναίκα η οποία κινούνταν πεζή στο σημείο. Η ανταπόκριση των αρχών και των διασωστών ήταν άμεση, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάνει πολύ γρήγορα στο σημείο του ατυχήματος για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι από τη σύγκρουση.

Οι διασώστες την παρέλαβαν και τη διεκόμισαν στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Ευτυχώς, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Χανίων, η οποία βρέθηκε στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος.

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