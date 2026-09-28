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DIY: Με ένα γυάλινο βάζο φτιάχνεις το πιο ατμοσφαιρικό φθινοπωρινό φωτιστικό

φθινοπωρινό βάζο
clock 14:52 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα άδεια γυάλινα βάζα μπορούν εύκολα να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή, μετατρέπονται σε ένα απλό και ατμοσφαιρικό φθινοπωρινό φωτιστικό.

Χρειάζεσαι μόλις ένα καθαρό γυάλινο βάζο, λίγα ξερά φύλλα και ένα μικρό φωτάκι LED με μπαταρία. Τοποθετείς τα φύλλα χαλαρά στο εσωτερικό, προσθέτεις το φωτάκι και το αποτέλεσμα είναι ένα ζεστό διακοσμητικό για το τραπεζάκι, τη βιβλιοθήκη ή μια γωνιά του σπιτιού.

Για πιο φθινοπωρινή εμφάνιση μπορείς να δέσεις λίγο σπάγκο γύρω από το στόμιο, χωρίς να προσθέσεις πολλά διακοσμητικά. Μάλιστα, δύο ή τρία βάζα διαφορετικών μεγεθών μπορούν να δημιουργήσουν μια όμορφη σύνθεση.

Προσοχή: Επειδή χρησιμοποιούνται ξερά φύλλα, είναι σημαντικό να επιλέξεις μόνο φωτάκια LED με μπαταρία και όχι κερί ή άλλη πηγή φλόγας.

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