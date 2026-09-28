Πλάκα: Ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στα κτήρια – Στο «μικροσκόπιο» το σενάριο της έκρηξης από σπινθήρα

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Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της φονικής έκρηξης στην πολυκατοικία της Πλάκας, η οποία προκάλεσε τον θάνατο έξι ατόμων και εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια. Οι αρχές εστιάζουν στη διαρροή αερίου, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Σήμερα ξεκινούν αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα επηρεασμένα κτίρια της περιοχής.

Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, προκειμένου οι οικογένειες των θυμάτων – τέσσερις Αμερικανοί και δύο ηλικιωμένοι – να λάβουν απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας. Τα στοιχεία έως τώρα συνηγορούν στη συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας αερίου στα ανώτερα σημεία του διώροφου κτιρίου, οδηγώντας στην έκρηξη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μια σπίθα ή η ενεργοποίηση διακόπτη ενδέχεται να αποτέλεσε την πηγή ανάφλεξης.

Η εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους βρίσκεται υπό διερεύνηση από ειδικούς της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, εξετάζεται η παλαιότητα του κτιρίου και η κατάσταση της εγκατάστασης, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στην καταστροφή.

Επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας έχουν προγραμματιστεί στα γειτονικά κτίρια που κρίθηκαν ακατάλληλα.

Το σενάριο έκρηξης από σπινθήρα

Ενισχύεται το σενάριο της έκρηξης από σπινθήρα, καθώς η σορός της ηλικιωμένης βρέθηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο μπάνιο, ενώ τα υπόλοιπα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους. Εξετάζεται αν υπήρξε έντονη διαρροή αερίου, ξεπερνώντας το 15% της συγκέντρωσης, δημιουργώντας εκρηκτικό μείγμα που πυροδοτήθηκε, πιθανόν όταν η ηλικιωμένη άνοιξε το φως.

«Και τα εκατέρωθεν κτίρια έχουμε σημαντικές ζημιές. Στο δεξί κτήριο έχουμε ουσιαστικά την απόσπαση της τοιχοποιίας που δείχνει ότι εκεί ακριβώς έγινε η έκρηξη, δηλαδή προς την δεξιά πλευρά», ανέφερε ο Ευθύμιος Λέκκας.

Δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί αν έχουν επηρεαστεί κρίσιμα δομικά στοιχεία των γειτονικών κτιρίων. Από την Κυριακή ξεκίνησε ο καθαρισμός των οικοδομικών υλικών στο κτίριο που κατέρρευσε. Πραγματογνώμονες και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια της φονικής έκρηξης.

Σήμερα, Δευτέρα, οι αυτοψίες εντείνονται με πολυμελή κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, της πολεοδομίας και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στο επίκεντρο το σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού

Εκτός από το κτίριο που κατέρρευσε, σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε μεγάλη ακτίνα στη γειτονιά, σε γύρω κτίρια, επιχειρήσεις και στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, η έκρηξη σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, στο μοναδικό διαμέρισμα με αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου.

«Απ’ ότι φαίνεται έγινε μία έκρηξη στον πάνω όροφο του κτιρίου. Η έκρηξη αυτή ήταν από φυσικό αέριο στο οποίο υπήρχε εγκατάσταση. Μπορεί να προήλθε από διάφορες αιτίες ακόμη και από το άναμμα διακόπτη για τον φωτισμό», δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Η μελέτη του εγκαταστάτη δείχνει ότι το ηλικιωμένο ζευγάρι χρησιμοποιούσε το φυσικό αέριο για τη θέρμανση μέσω ενεργειακού τζακιού, το ζεστό νερό και την κουζίνα.

Ο μικρός λέβητας δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, μόνο σωληνώσεις. Εξετάζεται αν κατά τη διάρκεια της νύχτας λειτούργησε η κουζίνα χωρίς σωστή διακοπή ή υπήρξε διαρροή.

Απαντήσεις αναζητούν οι συγγενείς των θυμάτων

Τα δύο ζευγάρια – αδέλφια με τις συντρόφους τους – είχαν έρθει από τις ΗΠΑ για ολιγοήμερες διακοπές. Είχαν μισθώσει διαμέρισμα Airbnb στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε. Τρεις από τους τέσσερις τουρίστες ήταν αλβανικής καταγωγής και είχαν αμερικανική υπηκοότητα.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Θα έρθουν και άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση», δήλωσε συγγενής των θυμάτων.

Ένα από τα ζευγάρια βρισκόταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος και, σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο, η κοπέλα ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί. Τραγική ειρωνεία, οι τέσσερις τουρίστες επρόκειτο να αναχωρήσουν για την Αμερική την ημέρα της έκρηξης.

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια έξι ανθρώπων, τεσσάρων Αμερικανών πολιτών, ενός Βρετανού και μιας Ελληνίδας, μεταφέροντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το φρικτό περιστατικό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εκφράζω την βαθύτατη εκτίμησή μου προς τους Έλληνες διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα στον τόπο του συμβάντος. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ παρέχει προξενική βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων», πρόσθεσε.

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