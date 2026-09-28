«Κλείδωσαν» οι παρεμβάσεις στα καύσιμα - Ποιες αλλαγές έρχονται σε βενζίνη και πετρέλαιο

Με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να παραμένουν κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς ενεργειακές αγορές να καταγράφουν έντονη μεταβλητότητα, η κυβέρνηση, υπό την πολιτική πίεση που φέρνει η πληθωριστική συγκυρία, αναμένεται να προχωρήσει σε διαδοχικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων σε νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Το στίγμα έδωσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας «σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων» την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του ενεργειακού κόστους.

Έτσι, το πρώτο πακέτο μέτρων αναμένεται να παρουσιαστεί στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ οι σχετικές παρεμβάσεις θα έχουν συνέχεια στις 14 Οκτωβρίου,

Ντίζελ: Έως 20 λεπτά συνολική στήριξη ανά λίτρο

Η πρώτη φάση του σχεδίου αφορά κυρίως το πετρέλαιο κίνησης. Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης, με το ύψος της κρατικής ενίσχυσης να εκτιμάται, με βάση τα σημερινά δεδομένα, μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο.

Στην κρατική επιδότηση αναμένεται να προστεθεί έκπτωση περίπου 5 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια. Με τον τρόπο αυτό, η συνολική παρέμβαση στην τελική τιμή του ντίζελ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 15 έως 20 λεπτά ανά λίτρο.

Το τελικό ύψος της επιδότησης, ωστόσο, θα οριστικοποιηθεί λίγο πριν από τις ανακοινώσεις, καθώς οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και οι συνθήκες στην αγορά αλλάζουν καθημερινά.

Αμόλυβδη: Έκπτωση από τα διυλιστήρια

Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κρατική επιδότηση.

Ωστόσο, τα διυλιστήρια αναμένεται να συνεχίσουν την εκπτωτική πολιτική τους. Η έκπτωση εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα 10 λεπτά ανά λίτρο, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο ποσό να αφαιρείται από την εκάστοτε τιμή λιανικής που διαμορφώνεται στην αγορά.

Έτσι, η συνολική παρέμβαση στην αμόλυβδη αναμένεται να παραμείνει περίπου στα 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στο ντίζελ θα είναι υψηλότερη.

Νέα αναθεώρηση στις 14 Οκτωβρίου

Η δεύτερη φάση του σχεδίου έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Τότε αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με βάση τα δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστεί το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η συνολική οριζόντια επιδότηση από κράτος και διυλιστήρια για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να κινηθεί περίπου στα 30 λεπτά ανά λίτρο.

Με αυτό το ποσό να αφαιρείται από την τιμή που θα διαμορφωθεί στην αγορά στις 14 Οκτωβρίου, στόχος είναι η τελική τιμή λιανικής να κινηθεί στην περιοχή των 1,70-1,75 ευρώ ανά λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε διαμορφωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης τον περασμένο Απρίλιο.

Αύξηση και στο επίδομα θέρμανσης

Παράλληλα με την επιδότηση στην αντλία, το δεύτερο μεγάλο μέτρο της 14ης Οκτωβρίου αφορά το επίδομα θέρμανσης.

Η ενίσχυση αναμένεται να αυξηθεί οριζόντια κατά περίπου 15% έως 20% και, σε αντίθεση με τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, δεν θα χρειάζεται να επανεξετάζεται ανά 15 ημέρες, αλλά θα ισχύσει για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο.

Η αύξηση αφορά όλα τα βασικά μέσα θέρμανσης, με το ύψος της ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή, τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού και την πηγή ενέργειας.

Στο επίκεντρο και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος

Οι ενεργειακές πιέσεις, πάντως, δεν περιορίζονται στην αγορά καυσίμων. Στο ηλεκτρικό ρεύμα, οι καταναλωτές αναμένουν την 1η Οκτωβρίου τις ανακοινώσεις των παρόχων για τα νέα τιμολόγια.

Η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Σεπτέμβριο κινείται σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον Αύγουστο, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το πώς θα μετακυλιστεί η άνοδος στη λιανική αγορά.

Τον Αύγουστο η μέση χονδρεμπορική τιμή είχε διαμορφωθεί περίπου στα 133 ευρώ/MWh, ενώ τον Σεπτέμβριο έχει ανέβει στην περιοχή των 159 ευρώ/MWh. Η μεταβλητότητα είναι έντονη και σε ημερήσιο επίπεδο, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες οι τιμές κινήθηκαν από περίπου 101,74 ευρώ/MWh έως και 213,62 ευρώ/MWh. Για σήμερα, δε, η τιμή στην χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται στα 135.11 ευρώ/MWh με άνοδο κατά 32,80%.

Στo μεταξυ, στην αγορά λιανικής, τα σταθερά μπλε τιμολόγια είχαν τον Σεπτέμβριο χαμηλότερες τιμές εκκίνησης σε σχέση με τα πράσινα κυμαινόμενα, με τις χαμηλότερες τιμές να διαμορφώνονται περίπου στα 11,5 λεπτά/kWh για τα μπλε, έναντι 14,7 λεπτών/kWh για τα πράσινα.

Οι διεθνείς αγορές καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις

Το κυβερνητικό σχέδιο, πάντως, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών. Για τον λόγο αυτό, τα μέτρα για τα καύσιμα θα τελούν πάντα σε μια δυναμική, με τις επόμενες αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τα δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί στην αγορά.

Έτσι, ο κύκλος των παρεμβάσεων πιθανότατα αναμένεται να συνεχιστεί και τον Νοέμβριο, εφόσον οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές εξακολουθήσουν να πιέζουν τις τιμές και βέβαια πάντα στη βάση των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιθωρίων. Τότε, δε, θα είναι και η ώρα ψήφισης του Προϋπολογισμού για το 2027.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας αποκτά επίσης μεγαλύτερη σημασία. Χαρακτηριστικά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Bloomberg, ανέφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τη στήριξη των εισοδημάτων, σημειώνοντας παράλληλα ότι απαιτείται ευρωπαϊκή δράση εφόσον η ενεργειακή αναταραχή παραταθεί.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η φορολογία στα καύσιμα στην Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, επισημαίνοντας ότι μια μείωση των φόρων θα απαιτούσε σήμερα αντίστοιχα δημοσιονομικά ισοδύναμα. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο προσωρινής παρέμβασης, εφόσον υπάρξει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευελιξία.

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