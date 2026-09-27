Nations League: Νίκες για Ολλανδία, Δανία και Πορτογαλία-Πρώτη η Ελλάδα

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Σαν σε ριπλέι της αναμέτρησης της Ελλάδας με την Σερβία ήταν η αναμέτρηση της Ολλανδίας με τους βαλκάνιους στο «Μαρακανά» τυ Βελιγραδίου. Πολύ ανώτεροι οι «οράνιε», οι τελικες προσπάθειες υπέρ τους 24-11, η επικράτηση πολύ πιο εύκολη από ότι δείχνει το τελικό 1-2 (47’ Γιόβιτς 40’, 69’ Μέερντινκ). Στα αξιοσημείωτα , το γεγονός πως ο Λούκα Γιόβιτς μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και στην πρώτη επαφή του με την μπάλα σκόραρε.

Πολύ καλή εμφάνιση από την Δανία, που ρέφαρε την ήττα της πρεμιέρας στην Νορβηγία, καθώς σφυροκόπησε και κέρδισε με 2-0 την Ουαλία (53’ αυτογκόλ Ντέιβις, 69’ Ίσακσεν).

Ωραία μπάλα παίχθηκε στο ντέρμπι της Νορβηγίας με την Πορτογαλία, όπου έπειτα από μεγάλη μάχη και εκατέρωθεν ευκαιρίες, οι Ίβηρες πιο αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια επιβλήθηκαν 1-2 (51’ Χάαλαντ-17’Ζοάο Μάριο, 55’ Ράμος).

Το πανόραμα του Νέισονς Λιγκ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΟΜΙΛΟΣ 2

Σερβία – Ολλανδία 1-2

Γερμανία – Ελλάδα 0-1

Η βαθμολογία (2η αγωνιστική): Ελλάδα 6, Ολλανδία 4, Γερμανία 1, Σερβία 0

ΟΜΙΛΟΣ 4

Δανία – Ουαλία 2-0

Νορβηγία – Πορτογαλία 1-2

Η βαθμολογία (2η αγωνιστική): Πορτογαλία 6, Νορβηγία 3, Δανία 3, Ουαλία 0.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΟΜΙΛΟΣ 3

Αυστρία – Κόσοβο 3-1

Ισραήλ – Ιρλανδία 0-3

Η βαθμολογία (2η αγωνιστική): Αυστρία 6, Ιρλανδία 3, Κόσοβο 3, Ισραήλ 0.