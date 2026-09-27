Βρετανία: Στην Αντιτρομοκρατική οι έρευνες για τις συλλήψεις κοντά σε στρατιωτική βάση

Ο συναγερμός στις Αρχές σήμανε το πρωί της Κυριακής όταν η Αστυνομία προχώρησε σε μαζικές συλλήψεις ανδρών, χωρίς να προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός. Οι κατηγορίες που φέρουν είναι αδικήματα βάσει του Νόμου περί Εκρηκτικών, ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκτεταμένη επιχείρηση δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

Φωτογραφίες που διέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αρκετά άτομα πεσμένα στο έδαφος και δεμένα πισθάγκωνα. Αμέσως, η Αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση των κατοικιών της γύρω περιοχής, με τους κατοίκους να μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο. Μάλιστα, ειδική ομάδα πυροτεχνουργών του βρετανικού Στρατού έσπευσε και εξέτασε οχήματα στο πλαίσιο της έρευνας.

Η Αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση ως «μείζον περιστατικό», ενώ στην περιοχή έχει αναπτυχθεί μεγάλη δύναμη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με 30 οχήματα, μεταξύ των οποίων περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά.



Το Γουέλφορντ βρίσκεται δίπλα στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, η οποία χρησιμοποιείται και από την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σημειώνει το βρετανικό SkyNews, τις τελευταίες ημέρες η αστυνομική παρουσία στην περιοχή είχε αυξηθεί σημαντικά.

Μέχρι στιγμής, η αμερικανική πλευρά δεν σχολίασε τι είδους μέτρα προστασίας εφαρμόζονται στη βάση, επικαλούμενη λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας. Ωστόσο, εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό παραμένει σε επαγρύπνηση.

Σύμφωνα με το Ρόιτερς, ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην κύρια πύλη αλλά, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν το περιστατικό συνδέεται άμεσα με την αμερικανική στρατιωτική βάση.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι, από την εν λόγω βάση έχουν πραγματοποιηθεί αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Τον Ιούλιο, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν προειδοποιήσει τη Βρετανία να μην επιτρέπει τη χρήση της για αυτές τις πτήσεις. Από την πλευρά του, το Λονδίνο είχε απαντήσει ότι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις ήταν έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση.Η Αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ αναφέρει ότι το περιστατικό θεωρείται ότι είναι υπό έλεγχο. Οι Αρχές συνεργάζονται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες και εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Ο πρωθυπουργός στη Βρετανία, Άντι Μπέρναμ,﻿ «έχει ενημερωθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε νωρίτερα ότι η Αστυνομία έχει καθησυχάσει τους πολίτες. «Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι αυτό [το περιστατικό] αντιμετωπίζεται», ανέφερε ο Γουές Στρίτινγκ.

Ο Στρίτινγκ ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις εξειδικευμένες ομάδες «που έδρασαν τόσο γρήγορα». Ο Βρετανός υπουργός δήλωσε επίσης ότι το περιστατικό είναι «ακριβώς ο λόγος για τον οποίο οι ομάδες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα».

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