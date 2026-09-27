Φοίβος: "Η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα"

Ο Φοίβος βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, στο στούντιο της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» και αναφέρθηκε στη συναυλία της Άννας Βίσση.

«Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό που η Άννα Βίσση θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιωργο Μαζωνάκη με το “Σάββατο” στη χθεσινή της συναυλία. Συγκινητικό για δυο λόγους, και για τον Γιώργο και τον κόσμο που βλέπεις να τραγουδάει το τραγούδι του, αλλά συγκινήθηκα και για την Άννα που ζει όλο αυτό.

Η γνώμη μου – δεν την έχω πει δημοσίως μέχρι σήμερα – είναι ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Το έλεγα από μικρός και το λέω μέχρι σήμερα. Πολλοί πέφτανε να με φάνε. Πιστεύω ότι της αξίζει απόλυτα αυτό που κάνει. Συγκινούμαι και χαίρομαι πάρα πολύ και γι’ αυτή και τον Νίκο Καρβέλα, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολύ δύσκολα. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις 90.000 κόσμο να πληρώνει και να πηγαίνει να τη δει. Νομίζω είναι η Άννα και οι Metallica, για να λέω και το ρεπερτόριο που αγαπάω» είπε αρχικά ο Φοίβος,

Όσο για τον λόγο που δε συνεργάστηκαν ποτέ, και το ενδεχόμενο να τους δούμε να συνεργάζονται στο μέλλον, ο Φοίβος είπε: «Είχα γράψει στο παρελθόν κάποια τραγούδια για την Άννα που δεν της τα έδωσα ποτέ, γιατί ένιωθα τότε ότι θα “προδώσω” τη Δέσποινα. Τώρα η Άννα είναι με τον Νίκο και έτσι πρέπει να είναι. Δε θα το σκεφτόμουν καν να της δώσω τραγούδι. Θαυμάζω πολύ τη σχέση που έχουν, έχει περάσει από 40 κύματα, αλλά παραμένουν πιστοί ο ένας στον άλλον. Δε θέλω καν να σκεφτώ και να προτείνω να μπω ανάμεσά του. Ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις».

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