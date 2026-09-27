Αθερίδου: "Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις πανικού"

Η Φωτεινή Αθερίδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» μίλησε για τις κρίσεις πανικού και τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει να τις διαχειρίζεται.

«Τις κρίσεις πανικού έχω μάθει να τις διαχειρίζομαι. Όταν παθαίνεις κρίσεις πανικού συνέχεια, φοβάσαι την ένταση του φόβου σου. Οπότε άφησα τον εαυτό μου να φοβηθεί πάρα πολύ και δεν έκανα κάτι γι’ αυτό. Οπότε αυτή η νίκη με έκανε να πω "εντάξει Φωτεινή έκανες αυτό". Έχω φτάσει σε ένα σημείο, που αν μου πεις "δεν μπορείς να το κάνεις αυτό" λέω "μπορώ"», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, περιέγραψε τη σχέση που έχει με τους δύο γιους της και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διατηρεί μια πιο χαλαρή στάση: «Με τα παιδιά μου θα έλεγα ότι είμαι αρκετά διασκεδαστική, με την έννοια ότι παίζουμε αρκετά, γελάμε πάρα πολύ, ειδικά με τον Θοδωρή που είναι μεγάλος. Προσπαθώ να μην είμαι απόλυτη και αφοριστική. Με δυο αγόρια και σε αυτή την ηλικία, πολλές φορές χρειάζεται να επιβληθώ με τρόπους που μετά χάνω τη μπάλα και μετά λέω, “γιατί το έκανες αυτό, γιατί φώναξες;”».

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