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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ανοιχτός ο δρόμος Ηρακλείου Μοιρών από τους κατοίκους που αντιδρούν στη δομή

αθανατοι
clock 16:46 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανοιχτός είναι ο δρόμος Ηρακλείου-Μεσαράς, μετά τη νέα κινητοποίηση που πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής  φορείς και κάτοικοι που αντιδρούν στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, στις αποθήκες Σκουλούδη.  Σήμερα οι κάτοικοι των Αθανάτων συγκεντρώθηκαν στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό, διαμαρτυρόμενοι για τον σχεδιασμό δημιουργίας δομής φιλοξενίας στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, την καταλληλότητα του χώρου και τα στοιχεία του φακέλου του ακινήτου δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Την ίδια ώρα νέα άφιξη μεταναστών καταγράφηκε σήμερα στα νότια του Ηρακλείου, καθώς βάρκα με περίπου 90 άτομα έφτασε στην περιοχή του Λέντα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται στο σύνολό τους για άνδρες. Μεταφέρθηκαν στο πρώην «Ψυγείο» του λιμανιού, όπου θα παραμείνουν προσωρινά.Την ίδια ώρα, το μεταναστευτικό προκαλεί νέες αντιδράσεις στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.

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