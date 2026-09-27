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ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Η κακοκαιρία "φρέναρε" τα έργα και παρατείνεται η διακοπή κυκλοφορίας

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕς ΡΥΘΜΙΣΕΙς ΈΡΓΑ
clock 13:50 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παρατείνεται έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα η διακοπή κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, στο τμήμα από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξηροκάμπου.

Η απόδοση του δρόμου στην κυκλοφορία αναβάλλεται λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή το βράδυ του Σαββάτου (26/9), αλλά και της δυσμενούς πρόγνωσης για το επόμενο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε η ανάδοχος εταιρία.

Μέχρι τότε, ΙΧ, λεωφορεία και οχήματα έως 12 τόνους θα κινούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ για τα μεγαλύτερα οχήματα προβλέπεται εκτροπή μέσω της περιφερειακής διαδρομής Ηρακλείου, Αρκαλοχωρίου, Βιάννου, Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου. Οι εργασίες στο σημείο συνεχίζονται όλο το 24ωρο, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου και την επαναφορά της κυκλοφορίας, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

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