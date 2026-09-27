Κρήτη: Καραγκιοζοπαίχτης ετών 9 – Ο Γιάννης που κρατά ζωντανό τον μπερντέ

Καραγκιοζοπαίχτης ετών εννέα. Αυτός είναι ο Γιάννης Σταύρου από την Κρήτη, μαθητής της Δ΄ Τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, ο οποίος από τα πέντε του χρόνια μπήκε στον θαυμαστό κόσμο του Θεάτρου Σκιών. Σήμερα, με τον δικό του μπερντέ, δίνει ζωή στις φιγούρες του Καραγκιόζη, διεκδικώντας τον τίτλο του μικρότερου σε ηλικία καραγκιοζοπαίχτη. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιάννης - ένα παιδί της εποχής του κινητού και του τάμπλετ- εξηγεί πώς ανακάλυψε τη μαγεία μιας τέχνης, η οποία περνά από γενιά σε γενιά.

Όπως λέει, η πρώτη του γνωριμία με τον Καραγκιόζη έγινε στη Σάμο, όπου παρακολούθησε την παράσταση «Η Φάρμα» από το Θέατρο Σκιών Αθανασίου. Η αντίδρασή του ήταν αυθόρμητη, όπως θυμάται. Μια αντίδραση παιδική και γεμάτη γέλιο.

«Η πρώτη μου σκέψη και τα συναισθήματα που ένιωσα ήταν συνεχόμενο γέλιο, καθώς ό,τι και να άκουγα γελούσα. Θυμάμαι ότι ήμουν με μία φίλη μου, οπότε το γέλιο ήταν διπλό» είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι εκείνη η παράσταση δεν έμεινε απλώς ως μια ανάμνηση, καθώς ο Γιάννης θέλησε να περάσει από την πλευρά του θεατή στην πλευρά του ανθρώπου, που κινεί τις φιγούρες.

Στα πέντε του χρόνια, ξεκίνησε να παίζει Καραγκιόζη και λίγο μετά, ανακοίνωσε στους γονείς του ότι θέλει να γίνει καραγκιοζοπαίχτης. Αυτή η σπουδαία στιγμή, συνδέθηκε και μ’ ένα δώρο που για τον ίδιο είχε ξεχωριστή σημασία. Το δώρο ήταν ένας δικός του μπερντές.

«Μου πήραν δώρο για τα γενέθλιά μου ένα μπερντέ, δηλαδή ένα πανί θεάτρου σκιών, και η αλήθεια είναι ότι είχα καταχαρεί», ανέφερε ο 9χρονος Γιάννης Σταύρου, που διευκρίνισε ότι το δικό του πανί θεάτρου, σήμανε την έναρξη μιας διαδρομής που βγήκε από τα στενά όρια του σπιτιού του, αφού ξεκίνησαν οι παραστάσεις στο σχολείο του, σε κάμπινγκ, σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Η πιο πρόσφατη ήταν στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, στην 3η Γιορτή Παιδιού του «Χαμόγελου του Παιδιού», όπου παρουσίασε το έργο «Ο Καραγκιόζης τηλεπαρουσιαστής», με τη βοήθεια του Χανιώτικου Θεάτρου Σκιών.

Ο Γιάννης, ωστόσο, δεν βλέπει απαραίτητα τον Καραγκιόζη ως το μελλοντικό του επάγγελμα, αφού στα εννέα του μόλις χρόνια, αν και γνωρίζει πόσο του αρέσει ο Καραγκιόζης και η ενασχόληση με το θεατρικό πανί, αφήνει ανοιχτές όλες τις επιλογές. «Μπορεί να γίνω ηθοποιός, μπορεί να το 'χω σαν χόμπι. Μπορεί να γίνω ποδοσφαιριστής, ή μπορεί και να γίνω καραγκιοζοπαίχτης, δεν ξέρω. Θέλω όμως, να συνεχίσω να παίζω, γιατί το απολαμβάνω» είπε ο 9χρονος που δεν βλέπει την τεχνολογία, ως αντίπαλο του Καραγκιόζη. Όπως εξηγεί, υπάρχουν παιδιά που μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να δουν μια παράσταση από κοντά και έτσι την παρακολουθούν μέσα από ένα τάμπλετ. Για τον ίδιο, όμως, η ζωντανή εμπειρία παραμένει διαφορετική. «Είναι πιο ωραία εμπειρία να το βλέπεις από κοντά» εξηγεί, διευκρινίζοντας πως ο Κραγκιόζης ως παραδοσιακή τέχνη, εξακολουθεί να βρίσκει τον δρόμο να πλησιάζει τα παιδιά.

«Ο Καραγκιόζης θεωρώ ότι αγαπιέται ακόμα, παρόλο που πλέον υπάρχουν τα τάμπλετ και τα κινητά» είπε αφοπλιστικά, προσθέτοντας ότι ο ίδιος έχει τεράστια αδυναμία και στον χαρακτήρα του Καραγκιόζη, που τον κάνει να νιώθει όμορφα ακόμη και όταν δεν έχει διάθεση ή είναι στεναχωρημένος, εξηγώντας ωστόσο ότι από τους αγαπημένους ήρωες είναι ο Μπάρμπα-Γιώργος, που ως χαρακτήρας, ομιλία και συμπεριφορά, του «θυμίζει την Ελλάδα».

Σε ότι αφορά την αγαπημένη παράσταση του Γιάννη, είναι όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι «Βάτραχοι» του Ευγένιου Σπαθάρη, μια διασκευή της κωμωδίας «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη, που «τη θέση του Αισχύλου παίρνει ο Μίκης Θεοδωράκης και τη θέση του Ευριπίδη, ο Μάνος Χατζιδάκις».

Ο Γιάννης μπορεί να μην ξέρει τελικά εάν θέλει ή όχι να ασχοληθεί στην ενήλικη ζωή του επαγγελματικά, με τον Καραγκιόζη. Αυτό όμως, δεν έχει καμία σημασία στα εννέα του χρόνια. Αυτό που σίγουρα έχει σημασία, είναι η δημιουργικότητα του Γιάννη και η αγάπη του για τον Καραγκιόζη, τον οποίο λαχταράει να έχει στη ζωή του και αυτό όχι μόνο δεν διστάζει, αλλά απολαμβάνει να το παρουσιάζει στους φίλους του ή και το κοινό του, που ολοένα και μεγαλώνει. Και ίσως τελικά, εκεί να βρίσκεται η δύναμη του Καραγκιόζη. Στην άμεση επικοινωνία και στο σμίξιμο των ανθρώπων, με τη θέα του λευκού πανιού, το οποίο ζωντανεύει κάθε φορά που ανάβει το φως και γίνεται υπέροχος μπερντές του Καραγκιόζη.

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