Ηράκλειο: Η σύλληψη του 40χρονου έξω από το σπίτι νεαρής κοπέλας και το σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας

Η υπόθεση με τον 40χρονο που συνελήφθη στο Ηράκλειο για επανειλημμένες επανειλημμένων σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε βάρο γυναικών, λαμβάνει ακόμη πιο «εφιαλτικές» διαστάσεις.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμά του, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερα από 400 ψηφιακά αρχεία με σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας, και "πρωταγωνιστές" παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών, καθώς και κρυφές καταγραφές γυναικών μέσα στα σπίτια τους

Δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί εάν τα αρχεία προέρχονται από το διαδίκτυο και ειδικότερα από παράνομες πηγές ή εάν μεταξύ αυτών υπάρχουν εικόνες και βίντεο παιδιών που ενδέχεται να συνδέονται με το προσωπικό ή κοινωνικό περιβάλλον του συλληφθέντα.

Την ίδια ώρα, το προανακριτικό υλικό αποκαλύπτει μια επίμονη και κλιμακούμενη δράση που, σύμφωνα με την Αστυνομία, διήρκεσε περισσότερους από τρεις μήνες.

Ο 40χρονος φέρεται να παρακολουθούσε γυναίκες, να τις ακολουθούσε μέχρι τις κατοικίες τους, να εισέρχεται παράνομα σε αυλές και εξώστες και να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις έξω από τα σπίτια τους.

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει την μπαλκονόπορτα υπνοδωματίου, ενώ η γυναίκα βρισκόταν μέσα.

Ο 40χρονος συνελήφθη επ αυτοφώρω χθες τα ξημερώματα ενώ προέβαινε σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα έξω από το παράθυρο του σπιτιού μιας 18χρονης κοπέλας, και αφού την παρακολουθούσε επί ώρα μέχρι να φτάσει στο σπίτι της, ενώ άλλες δύο τον κατήγγειλαν στην αστυνομία.

Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με την Αστυνομία, αντιστάθηκε και άσκησε βία σε βάρος αστυνομικού, ο οποίος τραυματίστηλε ελαφρά στο χέρι.

Το protothema.gr έφερε στο φως της δημοσιότητας φωτογραφία που τράβηξε ένα από τα θύματα του 40χρονου, όταν επιχειρούσε να μπει μέσα στο σπίτι της, όπως καταγγέλλει.

Σύμφωνα με την ίδια, την παρακολουθούσε για πάνω από μισή ώρα στους δρόμους του Ηρακλείου και όταν μπήκε τρομαγμένη μέσα στο σπίτι της, εμφανίστηκε στο παράθυρο και προσπαθούσε να μπει στο σπίτι. Η ίδια ειδοποίησε την αστυνομία και ο 40χρονος χτυπούσε το τζάμι προέβη σε γενετήσια πράξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνελήφθη χθες (25.09.2026) 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων ,προσβολή γενετησίας αξιοπρέπειας , απειλή και παραβάσεις Αρχής προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και νομοθεσίας περί όπλων στο Ηρακλειο.



Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αξιοποίηση στοιχείων , ανωτέρω ημεδαπός κατά το χρονικό διάστημα από 14.06.2026 έως και 25.09.2026 προέβαινε σε πράξεις παρακολούθησης ,απειλής και προσβολής γενετησίας αξιοπρέπειας σε βάρος τριών τουλάχιστον ημεδαπών (18,20 και 25 ετών) ,



Χθες (25.09.2026) μεταμεσονύκτιες ώρες αστυνομικοί ,της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν τον ημεδαπός να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις σε εξωτερικό χώρο οικίας της 18χρονης ημεδαπής και τον ακινητοποίησαν.



Στον έλεγχο που του έγινε και σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:



• Συσκευή κινητού τηλεφώνου



• Μαχαίρι



• Ψηφιακό μέσο αποθήκευσης αρχείων (usb)



• Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος περιείχε ψηφιακά αρχεία παιδικής πορνογραφίας και οπτικό υλικό που περιείχε χωρίς συναίνεση βιντεοσκόπηση γυναικών.



Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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