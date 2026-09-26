Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο πλοίο που έπιασε φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου (βίντεο)

Παραμένει ανοιχτά της Τήνου το BLUE CARRIER 2, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες την Παρασκευή, ανοιχτά της Μυκόνου, και συνεχίζει να ρυμουλκείται.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ο τελικός λιμένας στον οποίο θα οδηγηθεί το πλοίο. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και αξιολογηθούν η ευστάθεια και συνολικά η τεχνική κατάσταση του BLUE CARRIER 2.

Υπενθυμίζεται ότι το πλοίο μετέφερε συνολικά 195 οχήματα, εκ των οποίων 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ.

Το φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο, στο οποίο ξέσπασε φωτιά το πρωί της Παρασκευής ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου, πέρασε κατά τη διάρκεια της νύχτας ρυμουλκούμενο δυτικά της Τήνου, με τα πυροσβεστικά σκάφη, τα ρυμουλκά και τα πλωτά του Λιμενικού να συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς στο εσωτερικό του.

Πέρασε δυτικά της Τήνου με τη φωτιά να συνεχίζεται

Η πορεία του πλοίου μεταβλήθηκε μετά την απομάκρυνσή του από το στενό Τήνου–Μυκόνου και κινήθηκε στα ανοιχτά, από την περιοχή του Βρέκαστρου και του Αγίου Φωκά.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβεστικά σκάφη, πλωτά του Λιμενικού, τρία ρυμουλκά και σκάφος αντιρρύπανσης, ενώ βασικός στόχος ήταν η ασφαλής ρυμούλκηση και η αποτροπή επικίνδυνης κλίσης του πλοίου.

Η τελική επιλογή του σημείου όπου θα οδηγηθεί το BLUE CARRIER 2 δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο τραπέζι βρίσκονται επιλογές όπως η Σύρος, όπου υπάρχει ναυπηγική υποδομή, ή κάποιο λιμάνι της Αττικής, ανάλογα με την κατάσταση του πλοίου μετά την κατάσβεση.



Χάθηκε το σήμα AIS του πλοίου

Τα ξημερώματα του Σαββάτου καταγράφηκε ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα: το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης AIS του BLUE CARRIER 2 σταμάτησε να εκπέμπει και η θέση του δεν εμφανίζεται πλέον στις εφαρμογές παρακολούθησης πλοίων.







Όπως ανέφερε ο πλοίαρχος Α΄ Εμπορικού Ναυτικού Γιώργος Β. Παρασκευάς, η απώλεια του σήματος μπορεί να οφείλεται είτε σε πρόβλημα στα συστήματα του πλοίου, είτε σε επέκταση της φωτιάς προς τη γέφυρα, είτε ακόμη και σε απενεργοποίηση του συστήματος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την αιτία.







Ο ίδιος τόνισε ότι οι φωτιές σε χώρους γκαράζ είναι από τις δυσκολότερες περιπτώσεις, καθώς η κατάσβεσή τους απαιτεί χρόνο και συνεχή ψύξη των μεταλλικών τμημάτων.







Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Η επιχείρηση επικεντρώνεται στον περιορισμό της πυρκαγιάς, με ρίψεις νερού και ελεγχόμενη ψύξη των πλευρικών τμημάτων του πλοίου, ώστε να μειωθούν οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του.

Στην επιχείρηση συνδράμει και το πυροσβεστικό πλοίο «AIGAION PELAGOS», το οποίο διαθέτει δυνατότητα ρίψης περίπου 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα και στο οποίο επιβαίνουν 12 μέλη πληρώματος.

Ασφαλείς οι 29 επιβαίνοντες

Οι 29 άνθρωποι που βρίσκονταν στο πλοίο απομακρύνθηκαν εγκαίρως και με ασφάλεια. Πρόκειται για 28 μέλη πληρώματος και έναν οδηγό φορτηγού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τήνο με σκάφη του Λιμενικού.

Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Attica Group, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:57 και αμέσως ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Η εταιρεία ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση και όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την κατάσβεση:

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Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok διακρίνονται οι προσπάθειες του πληρώματος για την κατάσβεση της φωτιάς που έκαιγε ανεξέλεγκτη, ενώ από τον ασύρματο ακούγονται οι εντολές για εκκένωση. «Γρήγορα, ετοιμάστε τις βάρκες» ακούγεται από τον ασύρματο με τις σκηνές να δείχνουν την έντονη αγωνία και πίεση της στιγμής.

Η φωτιά ξεκίνησε από φορτηγό στο γκαράζ

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ Νο 4 του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή από εξωτερικές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Από το εσωτερικό του πλοίου ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από Σύρο, Μύκονο, Λαύριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα πλοία.

Το BLUE CARRIER 2 είχε αναχωρήσει το βράδυ της Πέμπτης από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο περίπου στις 06:30 και συνέχιζε το δρομολόγιό του προς Βαθύ Σάμου, με ενδιάμεσους σταθμούς Κω και Ρόδο, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Το πλοίο ελληνικής σημαίας, τύπου Ro-Ro Cargo Ship, κατασκευής 1997, έχει μήκος περίπου 162,5 μέτρα και μετέφερε 166 φορτηγά και 29 επιβατικά αυτοκίνητα.

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