Τι θα φάμε σήμερα; Χυλωμένος τραχανάς με πελτέ

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Υλικά



Μερίδες: 4-5



250 γρ. τραχανά



1.200 ml νερό ή ζωµό κρέατος, καυτό



30 ml ε.π. ελαιόλαδο



1 κουτ. σούπας ντοµατοπελτέ



½ κουτ. γλυκού µπούκοβο



6-8 λιαστά ντοµατάκια, ψιλοκοµµένα



200 γρ. πρόβειο γιαούρτι, σε θερµοκρασία δωµατίου



αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία



Βήμα 1



Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τον πελτέ, το µπούκοβο, τα ντοµατάκια, και αλατοπιπερώνουμε. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε τον τραχανά.

Βήμα 2



Χαµηλώνουµε λίγο ακόμα τη φωτιά και ρίχνουμε τον ζωμό σε τρεις δόσεις, περιμένοντας να απορροφηθεί πριν προσθέσουμε την επόμενη δόση.

Βήμα 3



Μαγειρεύουµε περίπου για 25΄, ανακατεύοντας διαρκώς μέχρι να χυλώσει. Αποσύρουµε το σκεύος από τη φωτιά και, αφού κρυώσει ελαφρά ο τραχανάς, προσθέτουµε το γιαούρτι ανακατεύοντας. Σερβίρουµε µε επιπλέον γιαούρτι και µπούκοβο.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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