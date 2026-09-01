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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Χυλωμένος τραχανάς με πελτέ

τραχανας
clock 07:30 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

Μερίδες: 4-5

250 γρ. τραχανά

1.200 ml νερό ή ζωµό κρέατος, καυτό

30 ml ε.π. ελαιόλαδο

1 κουτ. σούπας ντοµατοπελτέ

½ κουτ. γλυκού µπούκοβο

6-8 λιαστά ντοµατάκια, ψιλοκοµµένα

200 γρ. πρόβειο γιαούρτι, σε θερµοκρασία δωµατίου

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τον πελτέ, το µπούκοβο, τα ντοµατάκια, και αλατοπιπερώνουμε. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε τον τραχανά.

Βήμα 2

Χαµηλώνουµε λίγο ακόμα τη φωτιά και ρίχνουμε τον ζωμό σε τρεις δόσεις, περιμένοντας να απορροφηθεί πριν προσθέσουμε την επόμενη δόση.

Βήμα 3

Μαγειρεύουµε περίπου για 25΄, ανακατεύοντας διαρκώς μέχρι να χυλώσει. Αποσύρουµε το σκεύος από τη φωτιά και, αφού κρυώσει ελαφρά ο τραχανάς, προσθέτουµε το γιαούρτι ανακατεύοντας. Σερβίρουµε µε επιπλέον γιαούρτι και µπούκοβο.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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