Τι θα φάμε σήμερα; Χυλωμένος τραχανάς με πελτέ

Υλικά
Μερίδες: 4-5
250 γρ. τραχανά
1.200 ml νερό ή ζωµό κρέατος, καυτό
30 ml ε.π. ελαιόλαδο
1 κουτ. σούπας ντοµατοπελτέ
½ κουτ. γλυκού µπούκοβο
6-8 λιαστά ντοµατάκια, ψιλοκοµµένα
200 γρ. πρόβειο γιαούρτι, σε θερµοκρασία δωµατίου
αλάτι, μαύρο πιπέρι
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τον πελτέ, το µπούκοβο, τα ντοµατάκια, και αλατοπιπερώνουμε. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε τον τραχανά.
Βήμα 2
Χαµηλώνουµε λίγο ακόμα τη φωτιά και ρίχνουμε τον ζωμό σε τρεις δόσεις, περιμένοντας να απορροφηθεί πριν προσθέσουμε την επόμενη δόση.
Βήμα 3
Μαγειρεύουµε περίπου για 25΄, ανακατεύοντας διαρκώς μέχρι να χυλώσει. Αποσύρουµε το σκεύος από τη φωτιά και, αφού κρυώσει ελαφρά ο τραχανάς, προσθέτουµε το γιαούρτι ανακατεύοντας. Σερβίρουµε µε επιπλέον γιαούρτι και µπούκοβο.
Πηγή: cantina.protothema.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Τι θα φάμε σήμερα; Ζυμαρικά με κολοκυθάκια και κρεμώδη σάλτσα