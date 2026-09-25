Nations League: Γαλλική νίκη στο ντεμπούτο Ζιντάν

Η νίκη της Γαλλίας στην Τουρκία στο ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της και το «διπλό» του Βελγίου απέναντι στην Ιταλία, ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα στους αποψινούς αγώνες του Nations League.

Στην Κωνσταντινούπολη οι «τρικολόρ» ξεκίνησαν την εποχή-Ζιντάν νικώντας 1-0 την εξαιρετική ομάδα της Τουρκίας, με τον Κιλιάν Μπαπέ να πετυχαίνει το 67ο διεθνές του γκολ.

Στο «Ολυμπικο» της Ρώμης, η νεανική Ιταλία του Ρομπέρτο Μαντσίνι δεν τα κατάφερε εναντίον των -επίσης ανανεωμένων- Βέλγων που επικράτησαν 2-0 με τέρματα των Γκοτς και Λουντεμπάκιο.

Η Κύπρος έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσει με νίκη την League C αφού ηττήθηκε με ανατροπή 2-1 από το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα. Το σκορ άνοιξε στο 55΄ ο Μάρκους Έντουαρντς, ο γνωστός από τη θητεία του στην Premier League χαφ, που επέλεξε την Κύπρο λόγω της καταγωγής της μητέρας του. Όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση με τον Όστογιτς να σημειώνει το νικητήριο γκολ στα τελευταία λεπτα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της πρεμιέρας του Nations League έχουν ως εξής:

LEAGUE A ======== 1ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- 1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου

Ιταλία-Βέλγιο 0-2



(20΄ Γκοτς, 69΄ Λουντεμπάκιο)

Τουρκία-Γαλλία 0-1



(54΄ Μπαπέ)





2ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Ολλανδία-Γερμανία 1-1



(90'2 Χάκπο - 32' Νμετσά)

Σερβία-Ελλάδα 1-2



(4' Ζίβκοβιτς - 74' Τζόλης, 90'+5 Δουβίκας)





3ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Αγγλία-Ισπανία 21:45



Τσεχία-Κροατία 21:45





4ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Πορτογαλία-Ουαλία 1-0



(22' Ζοάο Φέλιξ)

Νορβηγία-Δανία 3-2



(14' Μπομπ, 18',74' Χάαλαντ - 25' Ντάμσγκααρντ, 60' Χόιλουντ)





LEAGUE B



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Σλοβενία-Σκωτία 16:00



Β.Μακεδονία-Ελβετία 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου

Γεωργία-Β. Ιρλανδία 0-1



(90'+9' Σι Τσαρλς)

Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1



(42΄ Σίκαν)





3ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Αυστρία-Ισραήλ 3-1



(43' πέν. Σμιντ, 90' Μβένε, 90'+3 Κάλαϊτζιτς - 55' Φερκί)

Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0



(83' Μουρίκι)





4ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου

Πολωνία-Βοσνία 0-0

Σουηδία-Ρουμανία 2-1



(29΄ Ίσακ, 43΄ Γκιοκέρες - 29΄ Μαν)





LEAGUE C



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 19:00



Αλβανία-Λευκορωσία 21:45





2ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου

Αρμενία-Λετονία 2-0



(31' Χαρουτιουνιάν, 75' Γκαριμπιάν)

Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1



(65΄πεν. Κρστοβιτς, 86΄ Όσμαγιτς - 55΄ Έντουαρντς)





3ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Ν. Φαρόε-Καζακστάν 19:00



Σλοβακία-Μολδαβία 21:45





4ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Ισλανδία-Εσθονία 19:00



Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 19:00





LEAGUE D



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Ανδόρα-Μάλτα 1-2



(17' Λόπεζ - 37' Καρντόνα, 81' Τέουμα)





2ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2



(53' Μισέλμπρινκ, 66' Ντολζνίκοφ)