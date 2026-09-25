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ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μαθητής κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από καβγά στο σχολείο

ΕΚΑΒ
clock 16:28 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026 στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας.

Σύμφωνα με το pelop.gr, δύο μαθητές φέρεται να διαπληκτίστηκαν στο προαύλιο του σχολείου. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους δύο, ηλικίας 16 ετών, φέρεται να χτύπησε με το χέρι του τζάμι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σχολείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και πλήρωμα έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να αποσαφηνιστεί η ακριβής ακολουθία των γεγονότων, καθώς και αν από το περιστατικό προκύπτουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον σχηματισμό δικογραφίας.

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Τραυματισμός Μαθητής Πατρα
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