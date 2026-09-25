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GOSSIP - LIFESTYLE

Eλεονώρα Μελέτη: "Θα απαντήσω σκληρά σε όποιον είναι κακοποιητικός"

μελέτη
clock 19:00 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τα κακοποιητικά σχόλια στο διαδίκτυο και αν η ίδια έχει δεχτεί λεκτική βία.

«Το ουσιαστικότερο βραβείο πρέπει να πάει σε αυτές τις γυναίκες που είχαν το θάρρος να βρουν στην Win Hellas ένα στήριγμα, μια βοήθεια, ό,τι κι αν είναι αυτή η ψυχολογική, συναισθηματική, οικονομική, τα πάντα», είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη.

«Αν μπείτε στα σχόλια που υπάρχουν κάτω από αναρτήσεις στα social media, θα δείτε τη λεκτική βία. Πλέον είναι τόσο συχνό και καθημερινό και το θεωρούμε αυτονόητο. Θα απαντήσω σε αυτά τα σχόλια και θα απαντήσω σκληρά σε κάποιον είναι προσβλητικός, κακοποιητικός και βίαιος. Αν υπήρχε τρόπος να τιμωρηθεί, θα το διεκδικούσα. Ήδη έχω βρει δύο τέτοιους και θα τα πούμε σύντομα. Είναι πολύ κουτό να πιστεύει ο κόσμος ότι τη σήμερον ημέρα δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους πίσω από το Instagram», πρόσθεσε.

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Ελεονώρα Μελέτη Λεκτική Βία
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