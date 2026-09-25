Θάνατος Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου επικοινωνιών των εμπλεκομένων ζήτησε ο ανακριτής

Την πλήρη και επίσημη καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητά ο ανακριτής της υπόθεσης με αίτημα του στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Ο δικαστικός λειτουργός υπέβαλε αίτημα προς το αρμόδιο Συμβούλιο για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπό έρευνα υπόθεση.

Όπως εκτιμάται, το σχετικό βούλευμα θα εκδοθεί σε λίγες ημέρες, οπότε αμέσως μετά την άρση, θα διαβιβαστούν στον ανακριτή όλα τα δεδομένα των τηλεφωνικών κλήσεων και η διάρκεια αυτών καθώς και των μηνυμάτων που αντάλλαξαν εμπλεκόμενοι σε κρίσιμους χρόνους τόσο πριν όσο και μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Τα στοιχεία αυτά, καθώς θα αποτυπώνουν τις ακριβείς ώρες που υπήρξαν επικοινωνίες, θα αξιοποιηθούν από την ανάκριση.

Στο μεταξύ σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των δύο κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Το ζευγάρι φαίνεται ότι δεν θα υποβάλει προσφυγή στον παρόντα χρόνο καθώς η υπεράσπιση του αναμένει την πρόοδο της ανάκρισης ώστε να έχει στην διάθεση της επιπλέον υλικό. Έτσι δεν αποκλείει την υποβολή αιτήματος για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με ηλεκτρονική κατ’ οίκον επιτήρηση, σε περίπου ένα μήνα.

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