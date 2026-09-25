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ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Τέσσερις υποθέσεις ενέσιμων αισθητικών θεραπειών στην Εισαγγελία

Ενέσιμες θεραπείες
clock 16:05 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην Εισαγγελία Χανίων βρίσκεται πλέον ο φάκελος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων για υποθέσεις παροχής ενέσιμων αισθητικών θεραπειών, καθώς το υλικό αφορά πλέον τέσσερις περιπτώσεις.

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Βούλα Ορφανουδάκη, παρέδωσε στοιχεία που περιλαμβάνουν διαδικτυακές διαφημίσεις, φωτογραφίες, βίντεο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο να προκύπτουν ποινικές ευθύνες, μεταξύ άλλων για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.

Η τέταρτη υπόθεση φέρεται να αφορά χώρο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία ιδιοκτήτη επιχείρησης εμπορίας αξεσουάρ με αλλοδαπή γυναίκα, όπου διαφημίζονταν θεραπείες με Botox και υαλουρονικό οξύ. Στο υλικό περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε σκεύασμα βοτουλινικής τοξίνης.

Πλέον, τον λόγο έχει η Εισαγγελία Χανίων, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να παρέχονταν και να διαφημίζονταν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες.

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