Τυροπιτάκια χωρίς φύλλο: Η νόστιμη και γρήγορη συνταγή που θα σας ενθουσιάσει

Αν ψάχνετε μια εύκολη και γρήγορη συνταγή για σπιτικά τυροπιτάκια, αυτά τα τυροπιτάκια χωρίς φύλλο είναι μια εξαιρετική επιλογή. Δεν χρειάζονται άνοιγμα φύλλου, μίξερ ή ιδιαίτερη προετοιμασία. Η ζύμη γίνεται σε ένα μπολ και μέσα σε λίγη ώρα είναι έτοιμα για τον φούρνο.

Η φέτα χαρίζει έντονη και χαρακτηριστική γεύση, ενώ η γκούντα λιώνει στο ψήσιμο και κάνει το εσωτερικό πιο μαλακό και τυρένιο. Είναι ιδανικά για πρωινό, για το σχολείο ή τη δουλειά, αλλά και για ένα εύκολο σπιτικό σνακ.

Υλικά

100 ml λάδι

2 αυγά

1 κεσεδάκι γιαούρτι, 200 γρ.

300 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

200 γρ. γκούντα, τριμμένη

500 γρ. φαρίνα που φουσκώνει μόνη της

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγο σουσάμι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το λάδι, τα αυγά και το γιαούρτι και ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε τη θρυμματισμένη φέτα, την τριμμένη γκούντα και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ρίχνουμε σταδιακά τη φαρίνα και ζυμώνουμε απαλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά και να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη.

Προσέχουμε να μην παραζυμώσουμε τη ζύμη, καθώς θέλουμε τα τυροπιτάκια να παραμείνουν αφράτα. Πλάθουμε μικρά τυροπιτάκια περίπου στο ίδιο μέγεθος και τα τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Πασπαλίζουμε με λίγο σουσάμι. Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να αποκτήσουν όμορφο χρυσαφένιο χρώμα.

Το μυστικό για αφράτα τυροπιτάκια

Το βασικό είναι να μην ταλαιπωρήσουμε πολύ τη ζύμη. Μόλις ενωθούν τα υλικά και μπορούμε να πλάσουμε εύκολα τα τυροπιτάκια, σταματάμε το ζύμωμα. Έτσι παραμένουν μαλακά και αφράτα μετά το ψήσιμο. Ο συνδυασμός φέτας και γκούντας κάνει τη διαφορά: η φέτα δίνει την έντονη αλμυρή γεύση, ενώ η γκούντα λιώνει και χαρίζει πιο πλούσια και μαλακή υφή.

Πώς διατηρούνται

Αφού κρυώσουν εντελώς, μπορούμε να τα φυλάξουμε σε καλά κλεισμένο δοχείο για 2-3 ημέρες. Για να ξαναγίνουν ζεστά, μαλακά και μυρωδάτα, αρκεί να τα βάλουμε για λίγα λεπτά στον φούρνο. Είναι ιδιαίτερα απολαυστικά όσο η γκούντα στο εσωτερικό παραμένει ελαφρώς λιωμένη.

Μερίδες: 4

Χρόνος προετοιμασίας: 30 λεπτά

Χρόνος ψησίματος: περίπου 20 λεπτά

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