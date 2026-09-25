Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης: Θετικές εξελίξεις για τη χρηματοδότηση των ακτών Καστρίου και Κερατοκάμπου

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, παρουσία και του Δημάρχου Βιάννου, Παύλου Μπαριτάκη, με αντικείμενο την πορεία χρηματοδότησης του έργου αντιδιαβρωτικής προστασίας των ακτών Καστρίου και Κερατόκαμπου του Δήμου Βιάννου, Π.Ε. Ηρακλείου.

Στόχος υλοποίησης των προτεινόμενων ακτομηχανικών έργων είναι η προστασία από τη διάβρωση των ακτών του αλιευτικού καταφυγίου στον Όρμο Κερατόκαμπου.

Η «Μελέτη Ακτομηχανικής, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Γεωτεχνικής έρευνας, Οριστικής Λιμενικών Έργων και Τευχών Δημοπράτησης παραλίας Καστρίου – Κερατοκάμπου» χαρακτηρίζεται από σημαντική ωριμότητα, με το Δήμο Βιάννου να έχει υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης του αρμόδιου Υπουργείου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης δεσμεύτηκε ότι θα προβεί στις δικές του ενέργειες για την έγκριση της χρηματοδότησης του τόσο σημαντικού αυτού έργου.

Τα παραπάνω ακτομηχανικά έργα θα συμβάλλουν στην προστασία από τη διάβρωση του παραλιακού δρόμου και των ιδιοκτησιών της περιοχής, αναβαθμίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Το γεγονός αυτό, θα συμβάλλει στη μεταβολή της μορφολογίας της ακτής (διαπλάτυνση της παραλίας) και στην αύξηση της εμπορικής αξίας της γης καθώς και την αύξηση του τουρισμού, με θετικές επιπτώσεις στα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου ότι θα εξασφαλίσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας και θα επιδράσει θετικά στην οικονομική ζωή του τόπου μας.

Διαχρονικά, έχουν αναληφθεί από τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη συνεχείς κοινοβουλευτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες για την άρση των εμποδίων που καθυστερούσαν τη χρηματοδότηση του παραπάνω έργου. Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε επανειλημμένες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με αρμόδιους Υπουργούς, παρουσία του Δημάρχου Βιάννου, Παύλου Μπαριτάκη.

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Σε δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης ανέφερε: «Τα ακτομηχανικά έργα παραλίας Καστρίου – Κερατοκάμπου είναι ένα έργο που η περιοχή περιμένει εδώ και πολλά χρόνια. Μια αναπτυξιακή υποδομή με ιδιαίτερη σημασία για τον τόπο μας, που μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό, να στηρίξει την τοπική οικονομία και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ολόκληρη την περιοχή. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η ταχεία ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης χρηματοδότησης που έχει υποβάλει ο Δήμος Βιάννου στο αρμόδιο Υπουργείο, ώστε το έργο να υλοποιηθεί και να παραδοθεί στους πολίτες για να αποδώσει επιτέλους τα αναπτυξιακά οφέλη για τα οποία σχεδιάστηκε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό, Νίκο Παπαθανάση για το ενδιαφέρον του στη στήριξη της πρότασης χρηματοδότησης του παραπάνω έργου, η υλοποίηση του οποίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των παραλιακών οικισμών Καστρίου και Κερατόκαμπου».

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