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ΔΕΥΑΗ: Ξεκινούν έργα αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου

ΔΕΥΑΗ ΕΡΓΑ
clock 15:25 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται από την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου σε οδούς του Ηρακλείου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου.

Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.

Ειδικότερα, από την Δευτέρα 28/9/2026 και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες:

· Στην οδό Καποδιστρίου από την συμβολή της με την Λεωφόρο Κνωσού έως την Λεωφόρο Δημοκρατίας.

· Στην οδό Διονυσίου Σολωμού από την συμβολή της με την Λεωφόρο Κνωσού έως την Λεωφόρο Δημοκρατίας.

· Στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως από την συμβολή της με την Μονής Πρεβέλης έως την Ιτάνου.

· Στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου από την συμβολή της με την Λεωφόρο Δημοκρατίας έως την Λεωφόρο Κνωσού.

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες.

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