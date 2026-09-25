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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Όσο ζω, Μαζώ»: Το συγκινητικό μήνυμα φαρμακοποιού για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Γιωργος Μαζωνάκης
clock 15:42 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες φαρμακείο τστο Αγρίνιο, καθώς στον χαρακτηριστικό φωτεινό πράσινο, προστέθηκε ένα διαφορετικό μήνυμα στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη: «Όσο ζω Μαζώ».

Η πρωτότυπη κίνηση τράβηξε την προσοχή και προκάλεσε συζητήσεις, με τον ιδιοκτήτη του φαρμακείου να εξηγεί πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προέκυψε αυθόρμητα, ως ένας προσωπικός τρόπος να συμμετάσχει στο κλίμα πένθους που έχει διαμορφωθεί μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης και φαρμακοποιός ανέφερε πως δεν επρόκειτο για μια προγραμματισμένη ενέργεια, αλλά για μια αυθόρμητη απόφαση που θέλησε να εκφράσει τη δική του στάση. Όπως είπε, σκοπεύει να διατηρήσει τη συγκεκριμένη φωτεινή επιγραφή για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμη, «όσο υπάρχει ακόμα αυτή η μαυρίλα μέσα μας». Ο ίδιος μίλησε για έντονα συναισθήματα θυμού και οργής, ενώ, αναφερόμενος και στον επαγγελματικό του χώρο, σημείωσε ότι στον κλάδο του παρατηρούνται συχνά φαινόμενα που σχετίζονται με τα λεγόμενα «κέντρα ευεξίας».

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Γιώργος Μαζωνάκης
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