Κρήτη: «Είμαστε αδέλφια πια, τα όπλα τα πέταξα, ούτε σουγιά δεν έχω!»

Με μια αυστηρή επίπληξη περί οπλοκατοχής έκλεισε χθες στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης η δίωξη κτητονοτρόφου από χωριό της Κισσάμου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας συναδέλφου του με πυροβολισμούς προς το αυτοκίνητό του, το 2019 στη Μαλάθυρο.

Το περιστατικό είχε λάβει δημοσιότητα καθώς ο δράστης παρέμεινε καταζητούμενος για τρεις εβδομάδες ενώ μετά τη σύλλήψή του -εξέτιε ποινή για άλλη υπόθεση- του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σε πρώτο βαθμό, ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος, όμως το εφετείο οδηγήθηκε σε ανατροπή της υπόθεσης, μετατρέποντας την κατηγορία σε τετελεσμένη απειλή (έχει παραγραφεί) και καταδικάζοντάς τον μόνο για την οπλοκατοχή σε οκτώ μήνες φυλάκισης με αναστολή, καθώς και η οπλοχρησία δεν μπορούσε να του καταλογιστεί για παραγεγραμμένο αδίκημα.

Πάντως η μεριά του παθόντα δεν παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώ όπως ειπώθηκε και όπως φάνηκε από τις καταθέσεις, ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει επέλθει ειρήνευση.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος εξήγησε πως οι διαφορές με τον παθόντα και τον πατέρα του αφορούσαν ένα χειμαδιό και υποστήριξε πως αυτός δέχτηκε πρώτος την απειλή αλλά εντούτοις δεν είχε σκοπό να σκοτώσει παρά μόνο να τον απειλήσει. «Έριξα στην άσφαλτο, στο λάστιχο» τόνισε μεταξύ άλλων, υποστηρίζοντας πως αν ήθελε να διαπράξει ανθρωποκτονία, μπορούσε.

Εξήγησε πως σήμερα οι σχέσεις μεταξύ τους έχουν εξομαλυνθεί, σημειώνοντας πως «είμαστε αδέρφια πια». «Ζητώ συγνώμη, είχα σκοπό μόνο να τον φοβίσω» τόνισε και συνέχισε λέγοντας πως «έχω αλλάξει, είμαι ένας άλλος. Ούτε σουγιά δεν έχω πια. Με ψάχνουν συνέχεια τα ΤΑΕ για αδεσποτεία, ούτε σουγιά δεν έχω» ανέφερε.

«Ξέρετε τι προβλήματα δημιουργούνται επειδή έχετε όπλα; Θυμώνετε και πάτε και σκοτώνετε ο ένας τον άλλον!» παρατήρησε η Πρόεδρος Εφετών, με τον κατηγορούμενο να απαντά «εγώ δεν έχω σκοτώσει κανένα».

Το περιστατικό είχε συμβεί στις 20 Φεβρουαρίου του 2019 και τελικά ο κατηγορούμενος συνελήφθη όταν παραδόθηκε στις Αρχές στις 16 Μαρτίου.

Πηγή: zarpanews.gr

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