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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Σπαγγέτι με πέστο, σπανάκι και μανιτάρια

μακαρόνια
clock 09:26 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

225 γρ. σπαγγέτι

1 κ.σ. ελαιόλαδο

120 γρ. σπανάκι

130 γρ. μανιτάρια, κομμένα σε φέτες

1 κ.γλ. αλάτι

1 κ.γλ. πιπέρι

230 γρ. σάλτσα πέστο

120 γρ. τριμμένη παρμεζάνα



Εκτέλεση

Βράστε το σπαγγέτι σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

Παράλληλα, ζεστάνετε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέστε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το σπανάκι μέχρι να μαραθεί.

Ρίξτε στο τηγάνι τα μανιτάρια, το αλάτι και το πιπέρι και συνεχίστε το μαγείρεμα μέχρι να εξατμιστεί σε μεγάλο βαθμό το νερό που θα βγάλουν τα μανιτάρια.

Προσθέστε το πέστο και την τριμμένη παρμεζάνα και, στη συνέχεια, ρίξτε στο τηγάνι τα βρασμένα ζυμαρικά. Ανακατέψτε καλά, μέχρι η σάλτσα να καλύψει ομοιόμορφα όλο το σπαγγέτι.

Σερβίρετε, πασπαλίζοντας με λίγη επιπλέον παρμεζάνα.

Πηγή: newsbeast.gr

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