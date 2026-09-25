Τι είναι ο προδιαβήτης - Τα σημάδια και η πρόληψη

Με τον όρο «προδιαβήτης» θεωρούμε τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, καθώς και ένα προστάδιο για τον Διαβήτη τύπου ΙΙ (αν και αυτό δεν είναι πάντα δεδομένο).

Το σώμα δεν παράγει ή δεν χρησιμοποιεί σωστά την ορμόνη της ινσουλίνης κι έτσι βρίσκεται σε μία παθολογική κατάσταση, στην οποία συγκεντρώνει μεγάλες ποσότητες γλυκόζης στο αίμα. Αυτό μελλοντικά, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον οργανισμό και να οδηγήσει σε Διαβήτη τύπου ΙΙ.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως το 90% των πασχόντων από προδιαβήτη δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από κάτι τέτοιο και πως κινδυνεύουν. Έτσι καταλήγουν να νοσούν από διαβήτη, επειδή δεν έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο ζωής τους, ώστε να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη.

Φυσικά, δεν είναι απαραίτητο όλοι όσοι νοσούν από προδιαβήτη, να εκδηλώσουν διαβήτη. Θα πρέπει όμως να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες. Με την μείωση του περιττού βάρους, ακολουθώντας υγιεινή και σωστή διατροφή, καθώς και καθημερινή άσκηση, είναι πιθανό να μειωθεί έως και 60% ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη και οι τιμές του σακχάρου να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα.

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Τι συμπτώματα έχει ο προδιαβήτης;

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συμπτώματα που να δηλώνουν ότι κάποιος πάσχει από προδιαβήτη.

Βέβαια, τα γονίδια και το οικογενειακό ιστορικό φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκδήλωσή του.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία μερικές φορές εμφανίζονται και συνδέονται άμεσα με τον προδιαβήτη, όπως είναι τα εξής:

Κόπωση



Θολή όραση



Συχνή ούρηση



Υπερβολική δίψα



Συνεχείς λοιμώξεις



Συνιστάται λοιπόν σε όλους να εξετάζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους, ώστε μέσα από τον έλεγχο να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει.

Ποια άτομα έχουν αυξημένες πιθανότητες για να εκδηλώσουν προδιαβήτη;

Τα άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση προδιαβήτη είναι:

Άτομα με κληρονομικό ιστορικό Διαβήτη τύπου ΙΙ



Υπέρβαρα άτομα



Γυναίκες που κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης απέκτησαν διαβήτη



Άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση



Άτομα με υψηλά τριγλυκερίδια



Γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών



Άντρες με περιφέρεια μέσης πάνω από 102εκ.



Γυναίκες με περιφέρεια μέσης πάνω από 88εκ.



Επίσης, σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση του προδιαβήτη παίζουν η φυλή και η εθνικότητα.

Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τον προδιαβήτη με την βοήθεια του γιατρού μας, καθώς επίσης και με την κατάλληλη διατροφή αλλά και άσκηση.

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