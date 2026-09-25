Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία: Πρόγραμμα 150 εκατ. ευρώ – Πότε λήγουν οι αιτήσεις

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία», συνολικού προϋπολογισμού 150,03 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 36 μηνών και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και εθνικούς πόρους.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΟΠΕΚΑ προβλέπει ότι η προθεσμία λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία που εντάσσονται σε αυτό να επιλέξουν τον Προσωπικό Βοηθό τους μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Προσωπικών Βοηθών.

Πώς γίνεται η επιλογή

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και απονομής του ποσού Προσωπικής Βοήθειας, ο ωφελούμενος ή ο εκπρόσωπός του αποκτά πρόσβαση στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών, προκειμένου να αναζητήσει και να επιλέξει τον βοηθό με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί.

Ο επιλεγμένος Προσωπικός Βοηθός δηλώνει ηλεκτρονικά τη συμφωνία του με τον ωφελούμενο και τα στοιχεία της συνεργασίας. Ο ωφελούμενος στη συνέχεια επιβεβαιώνει τα στοιχεία ή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχετικό συμφωνητικό.

Με την κατάρτιση του συμφωνητικού, ο ωφελούμενος καθίσταται εργοδότης του Προσωπικού Βοηθού.

Ποιοι μπορούν να επιλεγούν

Ο ωφελούμενος μπορεί να συνεργαστεί με έναν έως τέσσερις Προσωπικούς Βοηθούς στην περίπτωση της ωριαίας αποζημίωσης. Εάν επιλεγεί το καθεστώς συνοίκησης, προβλέπεται ένας Προσωπικός Βοηθός.

Δεν μπορούν να οριστούν ως Προσωπικοί Βοηθοί ο/η σύζυγος, ο/η σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης, συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού, μέλος του ίδιου νοικοκυριού ή ο εκπρόσωπος του ωφελούμενου.

Εξαίρεση προβλέπεται για συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού, όταν ο ωφελούμενος κατοικεί μόνιμα σε ορεινό ή νησιωτικό δήμο με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους.

Για τους ωφελούμενους που έχουν κριθεί ότι δεν μπορούν να καθοδηγούν οι ίδιοι τον Προσωπικό Βοηθό, απαιτείται από τον βοηθό τουλάχιστον ένα έτος αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία.

Πώς πληρώνεται ο Προσωπικός Βοηθός

Η αποζημίωση και οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ για λογαριασμό του ωφελούμενου μέσω της διαδικασίας του εργοσήμου. Ο ΟΠΕΚΑ λειτουργεί ως καταβάλλων φορέας για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, χωρίς να καθίσταται ο ίδιος εργοδότης του Προσωπικού Βοηθού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 27 Νοεμβρίου 2026 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

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