Χημικά που χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού

Εκατοντάδες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως σε προϊόντα φυτοφαρμάκων θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με μελέτη του αμερικανικού ερευνητικού ινστιτούτου Silent Spring. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τόσο δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων όσο και σημαντικός αριθμός από τις λεγόμενες αδρανείς ή ανενεργές ουσίες, οι οποίες συνήθως δεν υποβάλλονται στο ίδιο επίπεδο δοκιμών ασφάλειας.

«Τα ευρήματά μας αναδεικνύουν ένα ρυθμιστικό κενό όσον αφορά στις λεγόμενες αδρανείς ουσίες», σημειώνει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ Τζένιφερ Κέι, ερευνήτρια στο Silent Spring Institute. «Όταν σκεφτόμαστε την ασφάλεια των φυτοφαρμάκων, τείνουμε να επικεντρωνόμαστε στη δραστική ουσία. Ωστόσο, οι άνθρωποι εκτίθενται σε ολόκληρο το σκεύασμα και τα ευρήματά μας δείχνουν ότι πολλές από αυτές τις άλλες χημικές ουσίες μπορεί, επίσης, να εγκυμονούν κινδύνους», προσθέτει.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο «Environmental Health Perspectives», αποτελούν μέρος μίας ευρύτερης συστηματικής ανάλυσης με στόχο τον εντοπισμό των πιθανών χημικών ουσιών που ενδέχεται να προκαλούν καρκίνο του μαστού («BC-Chems») στα καθημερινά καταναλωτικά προϊόντα, στο περιβάλλον και στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς και ποιες είναι οι κυριότερες πηγές έκθεσης σε αυτές.

Στη νέα μελέτη, η ερευνητική ομάδα του Silent Spring ανέλυσε δεδομένα από περισσότερες από δώδεκα βάσεις δεδομένων της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τον όγκο παραγωγής των χημικών ουσιών, τις χρήσεις τους, τις εκλύσεις τους στο περιβάλλον, καθώς και τα επίπεδά τους στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η ανάλυση ανέδειξε τα προϊόντα φυτοφαρμάκων ως σημαντική πηγή έκθεσης σε χημικές ουσίες που ενδέχεται να συνδέονται με τον καρκίνο του μαστού. Από τις 485 χημικές ουσίες που εντοπίστηκαν σε σκευάσματα φυτοφαρμάκων, περίπου το ένα τρίτο (145 ουσίες) έχουν καταχωρηθεί στην Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) ως δραστικές ουσίες.

«Αυτό όχι μόνο υποδηλώνει ότι οι δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων δεν ελέγχονται επαρκώς ως προς τις επιπτώσεις τους στον μαστό, αλλά και ότι εκατοντάδες άλλες δυνητικά επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα σκευάσματα φυτοφαρμάκων περνούν κάτω από τα ραντάρ των αρχών ως υποτιθέμενα αδρανή συστατικά», εξηγεί η κ. Κέι.

Προηγούμενη μελέτη του Silent Spring είχε διαπιστώσει ότι η EPA απέρριψε στοιχεία που συνέδεαν 19 φυτοφάρμακα με την εμφάνιση όγκων στους μαστικούς αδένες. Οι ερευνητές ζητούν την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου της EPA για την καλύτερη προστασία από χημικές ουσίες που συμβάλλουν στον καρκίνο του μαστού. «Η EPA συνεχίζει να εγκρίνει νέα φυτοφάρμακα χωρίς επαρκή εποπτεία και με ελάχιστη εξέταση των πιθανών επιπτώσεών τους στον καρκίνο του μαστού», δηλώνει η Ρούθαν Ρούντελ, διευθύντρια Έρευνας στο Silent Spring, μία από τους συγγραφείς της μελέτης.

Πολλαπλές πηγές έκθεσης

Η έκθεση στα φυτοφάρμακα μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω των τροφίμων και του πόσιμου νερού, αλλά και μέσω προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο σπίτι και στον κήπο. Σε αυτά περιλαμβάνονται εντομοαπωθητικά, προϊόντα καταπολέμησης οικιακών παρασίτων, θεραπείες για τις ψείρες, καθώς και απολυμαντικά. Φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται, επίσης, σε πολλά δομικά υλικά. Πέρα από τα φυτοφάρμακα, οι ερευνητές εντόπισαν αρκετές ακόμη σημαντικές πηγές έκθεσης σε χημικές ουσίες που ενδέχεται να συνδέονται με τον καρκίνο του μαστού. Μεταξύ αυτών ήταν τα καταναλωτικά προϊόντα με 500 χημικές ουσίες, τα τρόφιμα με 462, το πόσιμο νερό με 162, τα φαρμακευτικά προϊόντα με 142 και τα δομικά υλικά με 106.

Σύμφωνα με δεδομένα του National Emissions Inventory, περισσότερα από 907 εκατομμύρια κιλά χημικών ουσιών που ενδέχεται να συνδέονται με τον καρκίνο του μαστού απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα το 2020.

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