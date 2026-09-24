Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ βρέθηκε νεκρός σε υπνοδωμάτιο της πολυτελούς κλινικής αποτοξίνωσης

Σε υπνοδωμάτιο της πολυτελούς κλινικής αποτοξίνωσης εντοπίστηκε νεκρός ο Πρίσλει Γκέμπερ.







Νέα στοιχεία για τον θάνατό του έρχονται στο φως σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων. Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ είχε εισαχθεί στην κλινική μόλις το προηγούμενο βράδυ. Πηγές που επικαλείται η Daily Mail, υποστηρίζουν ότι η σορός του δεν βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι, αλλά σε άλλο σημείο του δωματίου, χωρίς να διευκρινίσουν ακριβώς πού.

Το ίδιο μέσο, είχε εξασφαλίσει το ηχητικό από την κλήση στο 911 που έγινε από τη δομή στη Σάντα Μόνικα. Σε αυτήν, μια αυτοματοποιημένη φωνή ακούγεται να αναφέρει αρχικά «καρδιακή ανακοπή» και στη συνέχεια «υπερβολική δόση». Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ταχύτητα με την οποία φέρεται να επιδεινώθηκε η κατάστασή του μέσα σε λίγα λεπτά. Η πρώτη κλήση έγινε στις 9:35 το πρωί της Κυριακής για περιστατικό καρδιακής ανακοπής. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, το περιστατικό αναβαθμίστηκε σε «υπερβολική δόση».







Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του ηχητικού της κλήσης, πηγές από το περιβάλλον του μοντέλου ανέφεραν την Τρίτη στο TMZ ότι γιατρός φέρεται να του συνταγογραφούσε, παρά το γεγονός ότι γνώριζε το παρελθόν του με τη συγκεκριμένη ουσία. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, στενοί φίλοι του Πρίσλεϊ φέρεται να είναι εξοργισμένοι με το γεγονός ότι ο γιατρός συνέχιζε να του συνταγογραφεί κεταμίνη, ενώ γνώριζε ότι αντιμετώπιζε επί χρόνια προβλήματα εθισμού.







Ο μοναχογιός της Κρόφορντ και του επιχειρηματία Γκέρμπερ πέθανε, έπειτα από πολυετή μάχη με τον εθισμο. Ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες δεν έχει ακόμη προσδιορίσει την επίσημη αιτία θανάτου, αν και η νεκροψία είχε ολοκληρωθεί μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

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