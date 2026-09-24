Ηράκλειο: Ασθενοφόρα στο λιμάνι για μετανάστες με προβλήματα υγείας

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Κινητοποίηση σημειώθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς ασθενοφόρα κλήθηκαν για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε μετανάστες που φιλοξενούνται προσωρινά στον χώρο του «Ψυγείου».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ορισμένα άτομα παρουσίασαν παθολογικά προβλήματα υγείας και κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή του ΕΚΑΒ. Μεταξύ των μεταναστών βρίσκονται και δύο έγκυες γυναίκες, για τις οποίες υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα.

Οι διασώστε του ΕΚΑΒ παρείχαν ιατρική φροντίδα με την κατάσταση της υγείας των ασθενών να μην εμπνέει ανησυχία.

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