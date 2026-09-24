Ο Δήμος Φαιστού στηρίζει το 10ο Festos Run

Με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων παρουσίας, το Festos Run επιστρέφει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή αθλητική διοργάνωση που αναδεικνύει το ιστορικό, πολιτιστικό και φυσικό τοπίο της περιοχής.

Ο Δήμος Φαιστού στηρίζει ως υποστηρικτής τη διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Πολιτιστικών Συλλόγων Καλαμακίου, Καμηλαρίου και Αγίου Ιωάννη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Σύλλογο Επαγγελματιών Καλαμακίου.

Το Festos Run αποτελεί πλέον έναν θεσμό με ιδιαίτερο αποτύπωμα στην περιοχή, καθώς συνδέει τον αθλητισμό με την πολιτιστική κληρονομιά και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Μεσαράς. Η εκκίνηση της βασικής διαδρομής από τον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού και η πορεία προς το Καλαμάκι δημιουργούν ένα ξεχωριστό αθλητικό σκηνικό, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το τοπίο και τους οικισμούς της περιοχής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές διαδρομές, ώστε η συμμετοχή να είναι ανοιχτή σε διαφορετικές ηλικίες και επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Η κύρια διαδρομή των 8 χιλιομέτρων ξεκινά από τη Φαιστό και περνά από τον Άγιο Ιωάννη και το Καμηλάρι, με τελικό προορισμό το Καλαμάκι. Παράλληλα, πραγματοποιείται διαδρομή 4 χιλιομέτρων από το Καμηλάρι προς το Καλαμάκι, η οποία μπορεί να γίνει είτε με τρέξιμο είτε με πεζοπορία, ενώ ειδικά για τους μαθητές του Δημοτικού έχει σχεδιαστεί αγώνας ενός χιλιομέτρου με αφετηρία την είσοδο του Καλαμακίου. Σε όλες τις διαδρομές προβλέπεται ξεχωριστή κατηγορία συμμετοχής για άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερη αξία έχει και ο χαρακτήρας της διοργάνωσης, καθώς η αθλητική δραστηριότητα εξελίσσεται σε ένα τοπίο που συνδυάζει την ιστορία και τον πολιτισμό της Φαιστού, την πεδιάδα της Μεσαράς και το Λιβυκό Πέλαγος. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων θα ακολουθήσει γιορτή στην παραλία του Καλαμακίου, δίνοντας έναν ακόμη πιο ανοιχτό χαρακτήρα στη διοργάνωση.

Ο Δήμος Φαιστού συγχαίρει τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Καλαμακίου, Καμηλαρίου και Αγίου Ιωάννη για τη διοργάνωση και τη διαχρονική τους προσπάθεια να διατηρούν και να εξελίσσουν έναν θεσμό που συνδέει την τοπική κοινωνία με τον αθλητισμό και την προβολή του τόπου.

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