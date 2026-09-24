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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Εκτός πλάνου οι επιδοτήσεις Οκτωβρίου – Μετατίθενται για Δεκέμβριο οι πληρωμές των αγροτών

αγροτες
clock 16:49 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύσκολα θα προλάβουν οι αγρότες να δουν τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς τους μέσα στον Οκτώβριο, καθώς τα προβλήματα στην πλατφόρμα του ΟΣΔΕ συνεχίζονται και η αυριανή προθεσμία για την ολοκλήρωση των αιτήσεων εκπνέει, χωρίς να έχουν λυθεί όλες οι εκκρεμότητες.

Οι πιέσεις για παράταση είναι έντονες, ενώ όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των μελετητών γεωπόνων και γεωτεχνικών Νίκος Κουτεντάκης, μετά τη σύσκεψη στην Αθήνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον διοικητή της ΑΑΔΕ φαίνεται να υπάρχει περιθώριο για παρεμβάσεις στο τεχνικό σκέλος.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πάντως ότι οι πληρωμές τον Οκτώβριο δεν θεωρούνται πλέον εφικτές, με τον στόχο να μεταφέρεται προς τον Δεκέμβριο. Την ίδια ώρα, πρόσθετα προβλήματα δημιουργεί η σύνδεση των δηλώσεων με το Κτηματολόγιο, καθώς ζητείται η τεκμηρίωση της ιδιοκτησίας των εκτάσεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταχώριση ΚΑΕΚ.

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