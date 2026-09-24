Ρεύμα: Το σκεπτικό πίσω από το «όχι» στις επιδοτήσεις – Γιατί προκρίνονται τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια

Στα σταθερά μπλε τιμολόγια ρεύματος παραπέμπει η κυβέρνηση τους καταναλωτές που αναζητούν προστασία από τις υψηλές τιμές ρεύματος, κλείνοντας προς ώρας τη συζήτηση περί επιδοτήσεων στα ειδικά πράσινα τιμολόγια, στα οποία παραμένει το 53% περίπου των οικιακών καταναλωτών.

Όπως σημείωνε την Τετάρτη σε συνομιλία με δημοσιογράφους ανώτατος παράγοντας του ΥΠΕΝ, δεν υπάρχει λόγος να δοθεί επιδότηση για να καταλήξει η τιμή σε ένα επίπεδο που μπορεί κανείς να βρει στην αγορά, προσθέτοντας ότι κυβέρνηση και υπουργείο παρακολουθούν την πορεία των τιμών και το ενδεχόμενο παρέμβασης θα μπορούσε να επανεξεταστεί σε περίπτωση ακραίας ανόδου των τιμών, όχι όμως με τη σημερινή εικόνα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο μέσος όρος των μπλε τιμολογίων για τον Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 15,51 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με τις τιμές να ξεκινούν από 11,5 λεπτά/kWh και να φθάνουν έως τα 36 λεπτά/kWh. Το πάγιο, που αποτελεί σημαντική παράμετρο του τελικού κόστους, κυμαίνεται από 0 έως 15,90 ευρώ τον μήνα. Όσο για τα πράσινα τιμολόγια, η μέση τιμή ήδη από τον Σεπτέμβριο έχει ξεπεράσει τα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ νέες αυξήσεις αναμένονται τον Οκτώβριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί μεν οι καταναλωτές που αναζητούν προστασία από τις υψηλές τιμές να παραπέμπονται στις σταθερές συμβάσεις, ωστόσο αναγνωρίζεται ότι τυχόν μαζική στροφή στα μπλε τιμολόγια θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε άνοδο των χρεώσεών τους, αφού οι πάροχοι θα έπρεπε να ενσωματώσουν στις προσφορές τους τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν από την αδυναμία μετακύλισης του αυξημένου κόστους χονδρικής.

Πλαφόν και διυλιστήρια

Στο μεταξύ, ενώ σταδιακά κλειδώνει το πλήρες πακέτο μέτρων προς μείωση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης, υπό συζήτηση παραμένει το κατά πόσο το όποιο πλαίσιο ανακοινωθεί θα συνοδευτεί από επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των κλάδων που παρεμβάλλονται μεταξύ διυλιστηρίων και καταναλωτή, δηλαδή στην εμπορία και τη λιανική. Η λογική, όπως σημειώνεται αρμοδίως, είναι να διασφαλιστεί πως η όποια παρέμβαση αποφασιστεί θα περάσει στην αντλία.

Περισσότερος σκεπτικισμός φαίνεται πως επικρατεί ως προς το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων, δηλαδή στη διαφορά μεταξύ της τιμής του αργού και των διυλισμένων προϊόντων, που κατά τους τελευταίους μήνες έχει έως και υπερδιπλασιαστεί. Από την ηγεσία του ΥΠΕΝ υποστηρίζεται πως μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να πλήξει την ασφάλεια εφοδιασμού, καθώς θα περιόριζε την ευχέρεια των διυλιστηρίων να εξασφαλίσουν φορτία αργού σε μια διεθνοποιημένη αγορά. Ο ίδιος σκεπτικισμός φαίνεται πως επικρατεί και ως προς το ενδεχόμενο έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών, συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το επιχείρημα εδώ να είναι ότι τα ελληνικά διυλιστήρια είναι εξαγωγικές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου τυχόν έκτακτη φορολόγηση θα απορροφήσει μέρος των κερδών που πραγματοποιούνται εκτός της ελληνικής αγοράς.

Η βιομηχανία

Στην αναμονή ως προς ένα ενδεχόμενο πλαίσιο στήριξης έναντι του ενεργειακού κόστους φαίνεται πως θα παραμείνει η βιομηχανία, καθώς, στον απόηχο της προχθεσινής παρέμβασης 16 επιχειρηματικών ενώσεων υπέρ της ενεργοποίησης σχημάτων όπως το CISAF και το METSAF, η ηγεσία του ΥΠΕΝ αντιτείνει ότι η εικόνα της ελληνικής μεταποίησης δεν παραπέμπει σε γενικευμένη υποχώρηση, επικαλούμενη την άνοδο της βιομηχανικής παραγωγής, της απασχόλησης και της προστιθέμενης αξίας τα τελευταία χρόνια.

Όπως τονίζεται αρμοδίως, μόλις τέσσερις χώρες έχουν μέχρι στιγμής κοινοποιήσει και λάβει έγκριση για σχήματα μείωσης της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του CISAF (Βουλγαρία, Γερμανία, Ιρλανδία και Σλοβενία), ενώ Αυστρία και Πολωνία έχουν ανακοινώσει αντίστοιχες προθέσεις χωρίς να έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία. Από πλευράς ΥΠΕΝ επισημαίνεται ακόμα ότι μέσω του μηχανισμού αντιστάθμισης χορηγείται στις επιλέξιμες ενεργοβόρες επιχειρήσεις (περίπου 40 στον αριθμό) μέση ελάφρυνση 35 ευρώ/MWh, ενώ έχουν προηγηθεί παρεμβάσεις όπως η μείωση των ΥΚΩ και η στήριξη της αποθήκευσης.

ΥΚΩ και data centers

Τέλος, για τον ΕΛΥΚΩ από το ΥΠΕΝ επισημαίνεται ότι, παρά το σωρευτικό έλλειμμα των περίπου 300 εκατ. ευρώ, ο λογαριασμός κινείται πλέον σε ισοσκελισμένη βάση, με τις διασυνδέσεις Κρήτης και Σαντορίνης και την ενίσχυση των 200 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό να δημιουργούν το περιθώριο για τις εξαγγελθείσες μειώσεις των ΥΚΩ.

Για τα data centers, το ΥΠΕΝ προωθεί αυστηρότερο πλαίσιο ως προς την ωριμότητα, τη φερεγγυότητα και τις εγγυήσεις των έργων, με στόχο να «καθαρίσει» η ουρά των αιτημάτων σύνδεσης και να παραμείνουν σε αυτήν μόνο ώριμα έργα. Η σχετική ρύθμιση επιδιώκεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν από το τέλος του μήνα.

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