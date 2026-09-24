Παρασύρης: Αναγκαία η άμεση έγκριση και δρομολόγηση της ίδρυσης και λειτουργίας Δημόσιας ΣΑΕΚ στο Καστέλλι

Την άμεση ανάγκη θεσμοθέτησης, στελέχωσης και λειτουργίας Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ - πρώην ΙΕΚ) στο Καστέλλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας φέρνει στη Βουλή ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης, με σχετική Ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Όπως επισημαίνεται στην κοινοβουλευτική παρέμβαση, η ομόθυμη και θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας για τη δημιουργία της ΣΑΕΚ αποτελεί μια κρίσιμη και ελπιδοφόρα εξέλιξη. Η πρόταση για την αρχική στέγαση της σχολής στις εγκαταστάσεις του Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου Καστελλίου, σε συνδυασμό με την επιλογή ειδικοτήτων που συνδέονται άμεσα με τις αναπτυξιακές προκλήσεις της περιοχής –όπως τεχνικές και διοικητικές ειδικότητες υποστήριξης υπηρεσιών–, μπορεί και πρέπει να δώσει ουσιαστική επαγγελματική διέξοδος στη νεολαία της ενδοχώρας του Ηρακλείου.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας βιώνει μια σαρωτική αναπτυξιακή και κοινωνική ανατροπή, πρωτίστως λόγω της κατασκευής του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου και των συνοδών έργων υποδομής. Σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι, η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας και των νέων ανθρώπων με την παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας δεν αποτελεί απλώς μια εκπαιδευτική επιλογή, αλλά ζήτημα ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάσχεση της εσωτερικής μετανάστευσης και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Με την Ερώτησή του, ο Φραγκίσκος Παρασύρης καλεί την αρμόδια Υπουργό να αποσαφηνίσει:

1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, προκειμένου να εγκριθεί επίσημα και να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της Δημόσιας ΣΑΕΚ στο Καστέλλι.

2. Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης των ειδικοτήτων και στελέχωσης, ώστε η δομή να υποδεχθεί τους πρώτους σπουδαστές και τις πρώτες σπουδάστριες, διασφαλίζοντας παράλληλα τις απαραίτητες και κατάλληλες υποδομές.

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