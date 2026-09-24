Δεν έφταιγε το κλιματιστικό για τα 500 δολάρια το μήνα που πλήρωνε σε ρεύμα

Ένα σπίτι ηλικίας ενός αιώνα μπορεί να κρύβει έναν ιδιαίτερα ακριβό λογαριασμό… και όχι απαραίτητα εξαιτίας του κλιματιστικού.

Ιδιοκτήτης ενός παλιού πλινθόκτιστου σπιτιού στο Κεντάκι ανέφερε ότι πληρώνει περίπου 500 δολάρια τον μήνα για ηλεκτρικό ρεύμα το καλοκαίρι, παρότι ψύχει μόνο τα δωμάτια που χρησιμοποιεί και διατηρεί τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.

Το ερώτημα που έθεσε ήταν αν πρέπει να αντικαταστήσει τον σχεδόν 30 ετών εξοπλισμό θέρμανσης και ψύξης με ένα σύγχρονο σύστημα ή ακόμη και με αντλία θερμότητας.

Οι απαντήσεις που πήρε, όμως, τον έστρεψαν προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Σύμφωνα με ειδικούς και χρήστες, το βασικό πρόβλημα μπορεί να μην βρίσκεται στο κλιματιστικό, αλλά στο ίδιο το σπίτι.

Κακή μόνωση, παλιά παράθυρα και διαρροές στους αεραγωγούς μπορούν να κάνουν το σύστημα να δουλεύει συνεχώς και να καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια. Μάλιστα, όπως επισημάνθηκε, μια πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού μπορεί να κοστίσει πάνω από 20.000 δολάρια, αλλά να μειώσει τον λογαριασμό μόλις κατά 50 έως 100 δολάρια τον μήνα.

Γι' αυτό οι ειδικοί προτείνουν πρώτα έναν ενεργειακό έλεγχο του σπιτιού, με έμφαση στη μόνωση της σοφίτας, τα παράθυρα, τους αεραγωγούς και τα σημεία από όπου μπορεί να διαφεύγει ο ψυχρός αέρας.

Με άλλα λόγια, πριν αλλάξετε το κλιματιστικό, βεβαιωθείτε ότι το σπίτι μπορεί πράγματι να κρατήσει μέσα τον αέρα που πληρώνετε για να ψύξετε.

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