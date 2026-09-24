Παπουτσάκη: "Μου έγραψαν σε σχόλιο ότι έχω δύσμορφο σώμα"

Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media.

«Απ’ όσο ξέρω δε θα γίνει φέτος το Your Face Sounds Familiar, θα ξεκουραστεί. Θα το αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει και θα το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Ξέρω ότι όλοι μας ανυπομονούμε να έρθει αυτή η στιγμή και έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που το σχεδιάζουν το πρόγραμμα», είπε αρχικά η Κατερίνα Παπουτσάκη

«Τα hate comments υπήρξαν πάρα πολλά, ειδικά εκείνη την περίοδο με την Αλίκη. Τότε λοιπόν ήταν πολύ έντονα τα comments τα κακά, οπότε μετά από αυτό έπαθα ανοσία. Πλέον γελάω».

«Ένα πρόσφατο σχόλιο που δέχτηκα ήταν πολύ αστείο. Κάποιος είχε γράψει σε φωτογραφία μου “αυτή η κοπέλα είναι δύσμορφη, είναι χοντρή από τη μέση και κάτω και πολύ λεπτή από πάνω”. Εντάξει, τρελάθηκα και λέω φαντάσου τώρα να υποφέρει κανείς και να φλερτάρει με τη νευρική ανορεξία. Τι θα πάθει; Πρέπει να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι».

Διαβάστε επίσης

Μαζωνάκης: Τα οστά του αγαπημένου του σκύλου θα μεταφερθούν στον οικογενειακό τάφο

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η εξομολόγηση για τα παιδιά της