Ηράκλειο: Ξεκινούν έργα οδοποιίας στην Παπαπέτρου Γαβαλά - Τι λέει ο Εμπορικός Σύλλογος

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Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αναγκαστικές αλλαγές στην καθημερινότητα των οδηγών προχωρά από σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς ξεκινούν εκτεταμένα έργα ανάπλασης στο οδικό δίκτυο της πόλης.

Στο «μικροσκόπιο» των τεχνικών συνεργείων μπαίνει η οδός Παπαπέτρου Γαβαλά, όπου θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του:

Θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου θα πραγματοποιήσει εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Παπαπέτρου Γαβαλά από τη συμβουλή της με την οδό Εθνομαρτύρων μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ευμαθίου την Πέμπτη 24/9/2026.



Η διάρκεια των παραπάνω εργασιών, θα είναι περίπου δέκα εργάσιμες ημέρες.



Αν χρειαστούν παραπάνω ημέρες θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.

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