Κρήτη: Ελπιδοφόρο το βροχερό «ποδαρικό» του φθινοπώρου - Ο «χάρτης» του νερού στον Αποσελέμη

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Με θετικό πρόσημο και ένα ελπιδοφόρο «ποδαρικό» ξεκίνησε το φθινόπωρο για την Κρήτη, προσφέροντας πολύτιμες ανάσες στο υδάτινο δυναμικό του νησιού μετά από παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας. Η τρέχουσα κατάσταση στο Φράγμα Αποσελέμη, η διαχείριση των αποθεμάτων από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και το κρίσιμο ζήτημα της τιμολογιακής πολιτικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του προέδρου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), Θοδωρή Νίνου στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, με φόντο τα πρόσφατα βροχομετρικά στοιχεία που ήταν πολύ θετικά όπως δήλωσε επίσης στο Ράδιο Κρήτη η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Αγγελική Μαρτίνου παραθέτοντας και περιοχές του νησιού.

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(Οι φωτογραφίες από το φράγμα Αποσελέμη είναι σημερινές και δείχνουν τη ποσότητα νερού στον ταμιευτήρα)

Στα 9,7 εκατ. κυβικά τα αποθέματα στον Αποσελέμη – Μειωμένη κατανάλωση το καλοκαίρι

Σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΟΑΚ, Θοδωρής Νίνος, η ποσότητα του νερού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον ταμιευτήρα του Φράγματος Αποσελέμη ανέρχεται στα 9,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα

. Ο κ. Νίνος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του χειμώνα, εκφράζοντας την προσδοκία για έντονες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου, το οποίο αποτελεί τον βασικό τροφοδότη του φράγματος. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι υπάρχουσες ποσότητες κρίνονται επαρκείς για να καλύψουν ένα μέρος των αναγκών και της επόμενης χρονιάς.

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Ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία της κατανάλωσης για το τετράμηνο Μάιος – Αύγουστος, όπου οι ΔΕΥΑ απορρόφησαν μικρότερες ποσότητες από τις αρχικά προγραμματισμένες:

ΔΕΥΑ Ηρακλείου:

Έλαβε 1.312.000 κυβικά μέτρα, έναντι των 1.377.000 που είχαν σχεδιαστεί αρχικά, καθώς οι ανάγκες της πόλης αποδείχθηκαν μειωμένες.

ΔΕΥΑ Χερσονήσου:

Απορρόφησε 522.000 κυβικά μέτρα.

ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου:

Έλαβε 474.000 κυβικά μέτρα.

Αυτή την περίοδο, οι τρεις ΔΕΥΑ που υδροδοτούνται από το φράγμα λαμβάνουν συνολικά 950 έως 1.000 κυβικά μέτρα την ώρα. Ωστόσο, ενόψει του φθινοπώρου, η ροή θα μειωθεί για τον Οκτώβριο στα 680 κυβικά μέτρα την ώρα

. Από αυτά, η μερίδα του λέοντος αναλογεί στο Ηράκλειο με 550 κυβικά, ακολουθεί η Χερσόνησος με 250 κυβικά και ο Άγιος Νικόλαος με 195 κυβικά μέτρα.

Το «αγκάθι» του ενεργειακού κόστους και το ενδεχόμενο αυξήσεων το 2026

Παρά τη σχετική επάρκεια νερού, η οικονομική βιωσιμότητα του ΟΑΚ πιέζεται ασφυκτικά από την ενεργειακή κρίση. Όπως αποκάλυψε ο κ. Νίνος, το 2025 ο Οργανισμός κατέγραψε ζημιές ύψους 4,3 εκατομμυρίων ευρώ

, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί αύξηση στην τιμή του κυβικού κατά δύο λεπτά (από τα 31 στα 33 λεπτά του ευρώ).

Αναφορικά με το ενδεχόμενο μιας νέας αύξησης στην τιμή χρέωσης προς τις ΔΕΥΑ, ο πρόεδρος του ΟΑΚ ξεκαθάρισε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στα τέλη του 2026

. Όπως εξήγησε, ο Οργανισμός έχει την οικονομική αντοχή να απορροφήσει ζημιογόνες χρήσεις για δύο συνεχόμενα έτη, όμως μετά το πέρας αυτού του διαστήματος θα καταστεί υποχρεωτική η επανεξέταση της τιμολογιακής του πολιτικής για τη διασφάλιση της λειτουργίας του.

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Καλό «ποδαρικό» από τον Σεπτέμβριο, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας «διψά» ακόμα

Στην αντίπερα όχθη, τα μετεωρολογικά δεδομένα αφήνουν χαμόγελα, χωρίς όμως να επιτρέπουν εφησυχασμό. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Αγγελική Μαρτίνου, σημείωσε ότι ο φετινός Σεπτέμβριος έκανε ένα εξαιρετικά καλό «ποδαρικό» συγκριτικά με τα προηγούμενα άνυδρα έτη.

Η κ. Μαρτίνου στάθηκε ιδιαίτερα στο τριήμερο 15 έως 17 Σεπτεμβρίου

, κατά το οποίο καταγράφηκαν πολύ καλά ποσοστά βροχόπτωσης σε σχεδόν ολόκληρη την Κρήτη. Ωστόσο, η ίδια έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας με έμφαση ότι οι ποσότητες νερού που έπεσαν δεν επαρκούν για να βελτιώσουν τη στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα

, ο οποίος έχει πληγεί βαθιά από την πολυετή ξηρασία. Παρά ταύτα, εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό το θετικό ξεκίνημα μετά από πολλά χρόνια θα αποτελέσει τον προάγγελο για ανάλογη συνέχεια και τους επόμενους μήνες του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Αναλυτικά τα βροχομετρικά στοιχεία του διημέρου 15-17/9 στην Κρήτη:

Π.Ε Ηρακλείου

Ηράκλειο 25,6 χιλ.

Λιμάνι 19

Δυτικά Ηρακλείου 32

Μεταξοχώρι 16

Πετροκεφάλι 8

Λέντας 15

Βαγιωνιά 17

Πλώρα 12

Βασιλικά Ανώγεια 13

Πύργος 17

Ρουσοχώρια 22

Ποταμιές 43

Τυμπάκι 14

Βιάννος 20

Στάβγιες 15

Π.Ε Λασιθίου

Άγιος Νικόλαος 16 χιλ.

Ιεράπετρα 31

Σητεία 22,4

Τζερμιάδων 70

Νεάπολη 40

Ποτάμοι 50

Πλάκα 11

Τοπλού 10

Ζήρος 10

Π. Ε Χανίων

Αλικιανός 64 χιλ.

Ασκύφου 30

Βρύσες 42

Πλατανιάς 63

Σαμαριά 9

Σφακιά 6

Χανιά 26

Φαλάσαρνα 21

Κάνδανος 15

Παλαιόχωρα 9

Ασή Γωνιά 42

Κολυμπάρι 93

Βουκολιές 66

Κίσσαμος 49

Λουσακιές 42

Π.Ε Ρεθύμνου

Σπήλι 24 χιλ.

Ρέθυμνο 34

Πλακιάς 14

Ανώγεια (μέσα) 28

Φράγμα Ποταμών 31

Ανώγεια (ψηλά) 94

Αργυρούπολη 62

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