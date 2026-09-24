Μαζωνάκης: Τα οστά του αγαπημένου του σκύλου θα μεταφερθούν στον οικογενειακό τάφο

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αποφάσισε τη μεταφορά των οστών της Αρίθα, της σκυλίτσας που συντρόφευε τον τραγουδιστή για περίπου δέκα χρόνια, από τον κήπο της κατοικίας του στη Βούλα στον οικογενειακό τάφο στη Νίκαια.

Ο τραγουδιστής διατηρούσε ισχυρό δεσμό με το ζώο, περνώντας αρκετές ώρες στο σημείο ταφής.

Σύμφωνα με το «Ρεπορτάζ Τώρα», η οικογένεια του τραγουδιστή επιθυμεί να μεταφέρει τα οστά της Αρίθα σε ειδικό οστεοφυλάκιο στον οικογενειακό τάφο στη Νίκαια, ώστε να βρίσκεται εκεί μαζί με τους δικούς του ανθρώπους.

Ωστόσο, για να γίνει η εκταφή, πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στον χώρο όπου βρίσκεται ο τάφος της. Όπως αναφέρεται, η κατοικία στη Βούλα παραμένει σφραγισμένη και οι συγγενείς του τραγουδιστή δεν μπορούν προς το παρόν να εισέλθουν στο ακίνητο.

Διαβάστε επίσης

Γεροντιδάκης για Παπαδημητρίου: «Δεν τσακωνόμαστε ποτέ – Είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα σε σχέση με εμένα»

Μπάρμπα: "Δεν έβγαινα στην τηλεόραση, γιατί έλεγα «Παναγία μου θα δείχνω ένα τέρας στο κοντινό πλάνο»"